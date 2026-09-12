José Mourinho defiende a las estrellas Vinícius y Mbappé

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha defendido con firmeza a sus delanteros estrella, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, después de que fueran abucheados por la afición en el estadio Santiago Bernabéu. En la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Rayo Vallecano, el técnico destacó que los jugadores están dando todo en el campo. Así lo informa Goal.com informa .

El club blanco ha registrado resultados irregulares últimamente. Tras la derrota en el campeonato ante el Real Betis, se logró una difícil victoria contra el Inter en la Champions League. Sin embargo, este éxito provocó el descontento de algunos aficionados en las gradas.

Según información publicada por el diario 20Minutos, durante el partido, algunos sectores del estadio silbaron a Vinícius y Mbappé para expresar su descontento. El técnico del equipo respondió con calma en la rueda de prensa del viernes, mostrando plena confianza en sus estrellas ofensivas.

¿Por qué los aficionados tiran piedras al árbol que da frutos?

José Mourinho utilizó un proverbio portugués tradicional para explicar por qué los aficionados están señalando a los jugadores más brillantes del club madrileño. Pidió a los seguidores que reconozcan lo que ambos delanteros están haciendo por el bien del equipo.

Mourinho declaró en la rueda de prensa: «Hay un proverbio en Portugal: solo tiras piedras a los árboles que tienen frutos. No tiras piedras a un árbol que no te da nada. Lo que Vini ha logrado aquí en los últimos años, cuántas Champions ha ganado, cuántos goles ha marcado; es un árbol con muchos frutos. La gente tira piedras porque quiere frutos, esperan el mejor juego de Vinícius».

El sacrificio defensivo de Mbappé

Además, el experimentado entrenador elogió la disciplina defensiva mostrada por el delantero francés Kylian Mbappé en el duelo contra el Inter. Destacó que en los últimos minutos del partido, con el equipo en inferioridad numérica, el jugador se dejó la piel en el campo.

«Aplico el mismo proverbio para Kylian que para Vinícius», dijo el entrenador. «Hay cosas que veo y valoro. Vi al equipo en el minuto 90, con uno menos, y vi a Mbappé jugando como lateral izquierdo. Cubrió a Marc Cucurella, que ya no podía más».

Mourinho añadió que, a pesar del cansancio físico, Mbappé protegió el flanco izquierdo hasta el final, bajo los gritos y la motivación de su exigente entrenador.