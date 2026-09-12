Un alpinista de 68 años muere en la montaña: su cuerpo fue encontrado

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Un alpinista de 68 años muere en la montaña: su cuerpo fue encontrado

Jack « Andrew » Skipper, un alpinista de 68 años, falleció a causa de heridas mortales en el monte Maroon Peak, en Colorado. Sus amigos y antiguos compañeros de clase lo recordaron como una «persona maravillosa de gran corazón».

Skipper, quien vivía en Santa Fe, Tennessee, partió solo hacia las Montañas Rocosas el 24 de agosto y debía regresar a Nashville el 2 de septiembre. Sin embargo, se iniciaron las labores de búsqueda después de que no regresara a tiempo y no se tuvieran noticias de él durante varios días.

El 2 de septiembre, la oficina del sheriff del condado de Pitkin fue informada sobre la desaparición del alpinista. La información encontrada en su coche de alquiler indicó que Skipper planeaba escalar los picos Maroon Peak y North Maroon Peak, en la zona de Maroon Bells.

Al día siguiente, Mountain Rescue Aspen y CareFlight of the Rockies iniciaron una búsqueda aérea. Poco después, su cuerpo fue hallado en un barranco empinado llamado Y Couloir, en la parte sureste de Maroon Peak.

Se supo que Skipper estaba lejos de la ruta de ascenso principal, en una zona técnicamente compleja e inestable, a unos 13 200 pies de altura. Debido al alto riesgo de desprendimiento de rocas, no fue posible recuperar el cuerpo de inmediato.

El Servicio Forestal de EE. UU. cerró temporalmente Maroon Peak y organizó una compleja operación de rescate. La operación comenzó después de la medianoche del 8 de septiembre.

Al amanecer, el helicóptero Flight for Life llevó a tres rescatistas de Mountain Rescue Aspen a la cresta sur de la montaña. Escalaron durante aproximadamente una hora hasta alcanzar un punto 1000 pies por encima del cuerpo de Skipper y luego descendieron en rápel por el Y Couloir.

El helicóptero con el cable largo necesario para el rescate no estaba disponible en Colorado. Por ello, el Departamento de Seguridad Pública de Utah envió una aeronave especial desde Salt Lake City.

El cuerpo de Skipper fue extraído de la montaña y trasladado al T Lazy 7 Ranch, donde esperaban representantes de la oficina del forense del condado de Pitkin. La operación concluyó alrededor de las 9:45 a. m.

Al amanecer, teñido de dorado'yalgan Maroon Bells cho'qqilari.

El forense confirmó que Skipper murió por múltiples traumatismos contundentes y calificó su fallecimiento como un accidente. Su familia fue notificada y puesta al tanto del proceso de rescate e investigación.

Sus amigos recuerdan al fallecido con cariño

Skipper se graduó en 1976 de la Hixson High School. Uno de sus antiguos compañeros dijo que esperaban verlo en su reunión dentro de unas semanas.

«Estaba haciendo lo que amaba. Andrew era una persona muy amable y cortés. Rezo por su familia», dijo.

Otro conocido que creció en el mismo barrio calificó a Skipper como una «persona maravillosa de gran corazón» y expresó sus condolencias a la familia.

Otro alpinista muere cerca de Aspen

Skipper fue uno de los dos alpinistas que murieron en incidentes separados cerca de Aspen en pocos días.

Andrew Tyler Sykes, de 37 años, falleció el 6 de septiembre tras una caída en la cara norte del monte Castle Peak. Los rescatistas llegaron a él alrededor de las 16:00, pero fue declarado muerto en el lugar.

El forense informó que Sykes también murió por múltiples traumatismos contundentes y registró su muerte como accidental. Su cuerpo fue bajado de la montaña ese mismo día.

La oficina del forense del condado de Pitkin agradeció a Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life y al Departamento de Seguridad Pública de Utah por su ayuda en el rescate.

Tras la recuperación del cuerpo de Skipper, los rescatistas recomendaron a los alpinistas tomar en serio las medidas de seguridad. Destacaron la importancia de dejar una ruta, hora de regreso y plan de emergencia a una persona de confianza, y usar dispositivos de comunicación satelital bidireccional en zonas sin cobertura móvil.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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