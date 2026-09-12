Apple habla sobre las filtraciones y la privacidad del iPhone Duo

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing de Apple, comentó sobre la privacidad y las filtraciones en torno al proyecto del primer smartphone plegable, el iPhone Duo. Según Ixbt.com, la dirección de la empresa admitió lamentar algunas filtraciones, pero destacó que los competidores no pudieron copiar completamente las tecnologías clave. Así lo informa Ixbt.com .

Según Greg Joswiak, las filtraciones en Internet permitieron a los competidores entender de antemano que Apple estaba trabajando en dispositivos con pantalla plegable. En particular, se señaló que el tamaño de pantalla con relación 1:1,4 no se mantuvo en secreto, lo que provocó diversas «coincidencias» a través de las cadenas de suministro.

Ventaja tecnológica y desarrollos secretos

Aunque la información sobre la relación de aspecto de la pantalla se filtró, los ingenieros de Apple lograron mantener el secreto más importante: la pantalla plegable con nanoestructura. La empresa explica que es fácil copiar la apariencia de las pantallas plegables, pero que la tecnología especial de nanoestructura resuelve los problemas relacionados con los pliegues.

Esta solución busca eliminar las sensaciones táctiles desagradables y es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo. Precisamente este aspecto distingue radicalmente al iPhone Duo de otros teléfonos plegables existentes en el mercado, una tecnología que los competidores no han podido replicar por completo.

Medidas de seguridad y entorno competitivo

Para evitar futuras filtraciones de información, Apple utilizó un nombre en clave interno especial para este proyecto, sin ninguna relación con el producto final. A pesar de ello, la filtración parcial de información aumentó aún más la competencia y el interés en el mercado.

Cabe recordar que, tras la presentación del iPhone Duo, no solo el diseño del dispositivo, sino también la animación de apertura de su software atrajeron gran atención. Un usuario de Reddit incluso intentó desarrollar una aplicación especial para el Galaxy Z Fold8 para implementar una animación de plegado similar. Por su parte, Samsung también comentó la presentación de Apple de una manera singular, lo que provocó intensos debates en el mundo tecnológico.