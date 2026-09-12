Momax Q.Pass X: cargador magnético ultra delgado para iPhone 18 Pro

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Momax Q.Pass X: cargador magnético ultra delgado para iPhone 18 Pro

Momax, líder en el mercado de accesorios, presentó su nuevo cargador magnético portátil: el Q.Pass X. Según ixbt.com, este dispositivo cumple con los estándares nacionales chinos futuros y destaca por sus capacidades técnicas únicas. Así lo informa Ixbt.com .

La nueva batería externa tiene una capacidad de 5000 mAh y se lanzó a un precio de 298 yuanes. Uno de sus principales elementos de diseño es su adaptación al color rojo especial del futuro iPhone 18 Pro, garantizando una armonía única para los seguidores de la marca.

Especificaciones técnicas y diseño compacto

El grosor del dispositivo es de solo 8,3 mm y pesa aproximadamente 125 g. Su diseño ligero y delgado lo hace muy cómodo para el uso diario, especialmente al llevarlo junto al smartphone.

Para asegurar una fijación firme al smartphone, se han integrado 18 potentes imanes de neodimio-hierro-boro N52 en la carcasa. Esto evita que la batería se deslice o se desconecte durante el proceso de carga.

Funciones inteligentes y capacidades de carga

El dispositivo cuenta con un puerto USB-C que admite carga por cable de hasta 20 W y una potencia de entrada de 18 W. También incluye carga inalámbrica con una potencia máxima de 15 W, que para dispositivos iPhone es de 7,5 W.

Uno de los aspectos más avanzados es la posibilidad de conectarse a la aplicación Recharge Hub. Los usuarios pueden monitorear en tiempo real parámetros clave como el nivel de batería, temperatura, ciclos de carga y descarga, potencia del puerto, voltaje y corriente.

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Abror Shuhratov
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