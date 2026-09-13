Una calabaza de 817 kg cultivada por un niño de 12 años: ¡una cosecha récord que sorprende a todos!

·11·Mundo
Una calabaza de 817 kg cultivada por un niño de 12 años: ¡una cosecha récord que sorprende a todos!

En Rusia, una calabaza gigante cultivada por Yeremiy, de 12 años, llamó la atención de todos por su tamaño extraordinario. Durante el festival «Batalla de los Gigantes» celebrado en Moscú el 10 de septiembre, se determinó que la calabaza pesaba 817 kilogramos.

Yeremiy lleva cuatro años cultivando calabazas. Sus primeras cosechas pesaban alrededor de 37, 40 y 50 kilogramos. El año pasado, logró cultivar una calabaza de 93 kilogramos.

El resultado de este año fue varias veces mayor que las cosechas anteriores.

La calabaza gigante de 817 kg y el niño a su lado.'lumot taxtasi.

La calabaza de 817 kg del joven jardinero de 12 años fue registrada como la verdura más grande del festival. Yeremiy no logró cultivar una calabaza tan enorme de inmediato. Lo intentó durante dos años antes, pero no tuvo éxito.

La cosecha de este año fue transportada desde Irkutsk a Moscú durante casi 9 días. En el evento de este año participan jardineros de 75 regiones y más de 200 ciudades de Rusia. En la exposición se exhiben más de 200 tipos de verduras.

YeremiyBatalla de los GigantesMoscúIrkutskAgricultura
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un toro vendido por 300 000 dólares en Australia: ¿qué justifica su precio?Un toro vendido por 300 000 dólares en Australia: ¿qué justifica su precio?Hoy, 01:14¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánicoHoy, 00:53En Turquía, un hombre de 91 años dona todos sus bienes para construir una mezquita y se convierte en un ejemplo para todosEn Turquía, un hombre de 91 años dona todos sus bienes para construir una mezquita y se convierte en un ejemplo para todosHoy, 00:49«¡Un avión Cessna se estrelló en un jardín privado!»: Trágico accidente en Tartaristán«¡Un avión Cessna se estrelló en un jardín privado!»: Trágico accidente en TartaristánHoy, 00:48Irán impone 7 condiciones estrictas a EE. UU.: ¡un ultimátum que sacude el mercado petrolero mundial!Irán impone 7 condiciones estrictas a EE. UU.: ¡un ultimátum que sacude el mercado petrolero mundial!Hoy, 00:48Exministro acusado de fraude: el antiguo ministro de Comunicaciones de Rusia es buscado internacionalmenteExministro acusado de fraude: el antiguo ministro de Comunicaciones de Rusia es buscado internacionalmenteHoy, 00:47
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial