Una calabaza de 817 kg cultivada por un niño de 12 años: ¡una cosecha récord que sorprende a todos!

En Rusia, una calabaza gigante cultivada por Yeremiy, de 12 años, llamó la atención de todos por su tamaño extraordinario. Durante el festival «Batalla de los Gigantes» celebrado en Moscú el 10 de septiembre, se determinó que la calabaza pesaba 817 kilogramos.

Yeremiy lleva cuatro años cultivando calabazas. Sus primeras cosechas pesaban alrededor de 37, 40 y 50 kilogramos. El año pasado, logró cultivar una calabaza de 93 kilogramos.

El resultado de este año fue varias veces mayor que las cosechas anteriores.

La calabaza de 817 kg del joven jardinero de 12 años fue registrada como la verdura más grande del festival. Yeremiy no logró cultivar una calabaza tan enorme de inmediato. Lo intentó durante dos años antes, pero no tuvo éxito.

La cosecha de este año fue transportada desde Irkutsk a Moscú durante casi 9 días. En el evento de este año participan jardineros de 75 regiones y más de 200 ciudades de Rusia. En la exposición se exhiben más de 200 tipos de verduras.