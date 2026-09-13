Tragedia en Astaná: una mujer y un niño de dos años mueren tras caer desde un piso 15

Una tragedia ocurrida en un edificio residencial de Astaná resultó en la muerte de una mujer de 27 años y un niño de dos años. El incidente ha causado gran conmoción en la ciudad y las autoridades han comenzado a investigar todos los detalles del suceso.

Según la policía local, la mujer cayó desde el piso 15 del edificio. Los informes preliminares sugieren que cayó sobre el carrito del niño de dos años que se encontraba en la parte inferior.

El niño sufrió heridas graves y, lamentablemente, falleció en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente todos los detalles. Se están investigando las causas exactas. La policía ha señalado como hipótesis preliminar un posible suicidio, aunque esta no será una conclusión definitiva hasta que finalice la investigación.

Se ha iniciado un caso penal por el incidente. Los investigadores están analizando las causas de la tragedia, las circunstancias y otros factores relevantes.