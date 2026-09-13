Se conoce el precio del iPhone 18: ¡los nuevos modelos Pro serán más caros!

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Se conoce el precio del iPhone 18: ¡los nuevos modelos Pro serán más caros!

Se espera que los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max de Apple salgan a la venta a un precio superior al anterior. Lo más interesante es que se dice que la compañía ofrecerá ambos modelos con un almacenamiento base de 256 GB.

¿Cuáles serán los precios?

Según la información, el precio inicial del iPhone 18 Pro será de 1 199 dólares, mientras que el modelo Pro Max costará 1 299 dólares. Estos precios podrían intensificar los debates sobre el valor de los dispositivos entre los fans de Apple, además del interés por los nuevos modelos.

Según los informes, los pedidos anticipados de los nuevos smartphones comenzarán el 12 de septiembre. La venta oficial de los dispositivos comenzará el 18 de septiembre.

Por lo tanto, aquellos que deseen ser los primeros en tener el nuevo iPhone tendrán que esperar hasta septiembre.

La nueva generación de modelos Pro ocupará tradicionalmente un lugar entre los smartphones más avanzados de Apple. Sin embargo, una de las preguntas más importantes para los compradores esta vez es hasta qué punto el aumento de precio se justifica con las nuevas funciones.

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Nigina Zarqarayeva
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