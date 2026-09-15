Alan Mozo envía una advertencia a Lionel Messi y al Inter Miami

El defensa del club mexicano Cruz Azul, Alan Mozo, ha expresado sus firmes intenciones antes del partido contra el Inter Miami de Lionel Messi en el marco de la Campeones Cup 2026. Este prestigioso choque es importante porque enfrenta a los campeones de las dos ligas más poderosas de Norteamérica. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista con el diario Record, Alan Mozo destacó la importancia que tienen para él este partido y los trofeos internacionales. Según sus palabras, Cruz Azul viaja a Florida únicamente por la victoria y por un nuevo título internacional.

Un enfrentamiento de principios en el escenario internacional

La competición de la Campeones Cup enfrenta tradicionalmente a los ganadores de la Liga MX mexicana y de la Major League Soccer estadounidense. Históricamente, los clubes mexicanos han ganado este torneo en cuatro ocasiones, mientras que los equipos estadounidenses han levantado el trofeo tres veces.

En el próximo encuentro, los mexicanos buscan consolidar su supremacía regional. A pesar de algunas dificultades actuales en su campeonato local, el Inter Miami cuenta en sus filas con jugadores de clase mundial como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro.

El gran momento anímico de Cruz Azul

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, llega a este partido en una forma física excelente. En la última jornada, el equipo venció a su rival, el Club América, por 4-3, regalando momentos inolvidables a sus aficionados. Este éxito ha reforzado la confianza del equipo antes de su viaje a Florida.

Desde su llegada, el defensa Alan Mozo se ha convertido rápidamente en una pieza clave del equipo titular. Afirmó que, tras recibir la oferta de Cruz Azul, aceptó sin dudarlo y ahora está listo para darlo todo por el club.