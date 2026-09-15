Alan Mozo envía una advertencia a Lionel Messi y al Inter Miami

·20·Deportes
Alan Mozo envía una advertencia a Lionel Messi y al Inter Miami

El defensa del club mexicano Cruz Azul, Alan Mozo, ha expresado sus firmes intenciones antes del partido contra el Inter Miami de Lionel Messi en el marco de la Campeones Cup 2026. Este prestigioso choque es importante porque enfrenta a los campeones de las dos ligas más poderosas de Norteamérica. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista con el diario Record, Alan Mozo destacó la importancia que tienen para él este partido y los trofeos internacionales. Según sus palabras, Cruz Azul viaja a Florida únicamente por la victoria y por un nuevo título internacional.

Un enfrentamiento de principios en el escenario internacional

La competición de la Campeones Cup enfrenta tradicionalmente a los ganadores de la Liga MX mexicana y de la Major League Soccer estadounidense. Históricamente, los clubes mexicanos han ganado este torneo en cuatro ocasiones, mientras que los equipos estadounidenses han levantado el trofeo tres veces.

En el próximo encuentro, los mexicanos buscan consolidar su supremacía regional. A pesar de algunas dificultades actuales en su campeonato local, el Inter Miami cuenta en sus filas con jugadores de clase mundial como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro.

El gran momento anímico de Cruz Azul

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, llega a este partido en una forma física excelente. En la última jornada, el equipo venció a su rival, el Club América, por 4-3, regalando momentos inolvidables a sus aficionados. Este éxito ha reforzado la confianza del equipo antes de su viaje a Florida.

Desde su llegada, el defensa Alan Mozo se ha convertido rápidamente en una pieza clave del equipo titular. Afirmó que, tras recibir la oferta de Cruz Azul, aceptó sin dudarlo y ahora está listo para darlo todo por el club.

Alan MozoLionel MessiInter MiamiCruz AzulCampeones Cup
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Alvaro Morata considera que Lamine Yamal merece el Balón de OroAlvaro Morata considera que Lamine Yamal merece el Balón de OroHoy, 13:15Lamine Yamal: Tener miedo a ganar la Champions League es de cobardesLamine Yamal: Tener miedo a ganar la Champions League es de cobardesHoy, 12:59Ezequiel Lavezzi habla sobre su depresión y el apoyo de Lionel MessiEzequiel Lavezzi habla sobre su depresión y el apoyo de Lionel MessiHoy, 12:10Jorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundoJorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundoHoy, 11:15Khamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonatoKhamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonatoHoy, 08:23McGregor culpa al árbitro tras su pelea con Holloway: ¿es posible el mayor regreso en la historia del deporte?McGregor culpa al árbitro tras su pelea con Holloway: ¿es posible el mayor regreso en la historia del deporte?Hoy, 08:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?