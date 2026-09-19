Los dispositivos Apple, Samsung y Google podrían ser prohibidos en EE. UU.

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) ha iniciado una investigación importante contra los gigantes tecnológicos Apple, Samsung y Google. Según ixbt.com, esto se debe a una demanda por la supuesta violación de patentes relacionadas con tecnologías de audio. Si se confirman las acusaciones, la importación de ciertos dispositivos de estas marcas al mercado estadounidense podría ser prohibida. Así lo informa Ixbt.com informa .

El inicio de este proceso legal se basa en una queja presentada por la empresa estadounidense BoomCloud 360. La parte demandante afirma que los acusados han estado utilizando tecnologías patentadas de procesamiento de sonido sin la debida autorización en ciertos dispositivos electrónicos que importan y venden. La queja se presentó inicialmente el 14 de agosto de este año y se complementó con información adicional el 31 del mismo mes.

Detalles de la investigación y medidas solicitadas

En la investigación n.º 337-TA-1521 abierta por la USITC participan tres demandados principales: Apple, Samsung Electronics (incluida su división estadounidense) y Google. BoomCloud 360 solicita a la comisión que emita una orden de exclusión limitada (Limited Exclusion Order). Si se confirma la violación de los derechos de patente, esta medida podría detener por completo la importación de productos específicos de las empresas infractoras al territorio de EE. UU.

Además, la empresa demandante no se limita a la restricción de importación, sino que exige directrices estrictas para detener ciertas operaciones de venta y otras actividades comerciales en el mercado estadounidense. Es probable que esto tenga un impacto serio en la posición de estos gigantes tecnológicos en el mercado de consumo de EE. UU.

Procedimientos legales y próximos pasos

El caso será remitido a uno de los jueces administrativos de la USITC. El juez estudiará a fondo todas las pruebas y presentará una conclusión preliminar sobre si se ha violado o no la sección 337 de la Ley de Aranceles de 1930 de EE. UU. Posteriormente, esta decisión podrá ser revisada por la propia comisión.

De acuerdo con los procedimientos oficiales, la USITC debe establecer el plazo de finalización de la investigación dentro de los 45 días posteriores a su inicio. La agencia ha comunicado su intención de llegar a una decisión final en el menor tiempo posible. Si se determina una infracción y se satisfacen las demandas, las restricciones entrarán en vigor tras la emisión de la orden correspondiente.

Al mismo tiempo, si el representante de comercio de EE. UU. no revoca la decisión por razones de política pública, estas medidas se volverán definitivas y vinculantes en un plazo de 60 días. Por ahora, no se han revelado qué modelos específicos de Apple, Samsung y Google podrían verse afectados por tales restricciones.