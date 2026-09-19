¿Está el iPhone 18 Pro Max a la venta en Taskent? El precio anunciado le sorprenderá

En las redes sociales circulan informes de que los nuevos smartphones iPhone 18 Pro Max ya han aparecido en el mercado "Malika" de Taskent. Algunas informaciones sugieren que el precio del nuevo modelo podría alcanzar los 4 500 dólares.

Según los rumores, el iPhone 18 Pro Max en color cereza, que es tendencia, es el que más interés ha despertado entre los compradores.

Sin embargo, hasta el momento, la venta de estos smartphones en Taskent y el precio mencionado no han sido confirmados por fuentes oficiales.

¿Por qué el precio es tan alto?

La información en redes sociales indica que se piden hasta 4 500 dólares por algunos dispositivos nuevos. Este no es el precio oficial de venta al público, sino probablemente un precio fijado por los vendedores para las primeras unidades.

Por ahora, es necesario tratar estas noticias con precaución.