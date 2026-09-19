Kylian Mbappé deja Nike y se une a On Holding

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Kylian Mbappé deja Nike y se une a On Holding

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha finalizado oficialmente su colaboración de diez años con el gigante de equipamiento deportivo Nike. El delantero francés, una de las estrellas más brillantes del mundo del fútbol, ha firmado un contrato importante con la empresa suiza On Holding, convirtiéndose en la cara principal de la incursión de esta marca en el fútbol profesional. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y otras fuentes internacionales, Kylian Mbappé colaboraba con la marca estadounidense Nike desde los ocho años. Se convirtió en uno de los mayores embajadores globales de la compañía, junto a Cristiano Ronaldo y Vinicius Junior, y fue conocido especialmente como la cara principal de la línea de botas Mercurial. Sin embargo, el contrato del jugador con Nike terminó a finales de julio.

La marca suiza y nuevos horizontes

Conocida principalmente por sus zapatillas de running, On Holding planea expandir sus actividades a otros deportes, incluido el fútbol profesional. La empresa suiza firmó un contrato con la leyenda del tenis Roger Federer en noviembre de 2019, convirtiéndolo en inversor y socio estratégico. Mbappé se une ahora a esta misma empresa para marcar sus primeros pasos en el mercado futbolístico.

Tras la finalización del contrato, existían diversas especulaciones sobre el futuro del jugador. Mbappé incluso siguió apareciendo en anuncios de Nike durante un tiempo, y la marca mantuvo su nombre en sus canales. No obstante, el delantero francés finalmente confirmó oficialmente su nuevo proyecto.

Los planes futuros del jugador

Al comentar sobre la nueva asociación, Kylian Mbappé declaró: «Lo que me atrajo de On desde el principio fue la oportunidad de crear juntos algo totalmente nuevo que ayude a dar forma al juego del futuro. Quiero aportar mi experiencia y visión a nuestros productos, ampliar las posibilidades a través de la innovación y mantenerme fiel a la alegría del fútbol. Tenemos una ambición común y esto es solo el comienzo».

Detrás de esta decisión se puede ver una clara similitud. La leyenda suiza del tenis, Roger Federer, también terminó su larga colaboración con Nike para asociarse con On, llegando incluso a poseer acciones de la marca y crear su propia línea de productos. Mbappé sigue un camino similar, con el objetivo de desarrollar su propia marca.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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