Los habitantes de San Francisco liberan su ira gritando juntos frente al océano

En San Francisco, Estados Unidos, más de 100 residentes se reunieron a orillas del océano Pacífico para liberar su ira, estrés y emociones negativas acumuladas de una manera poco convencional. Mirando hacia el océano, gritaron juntos a pleno pulmón para expresar sus sentimientos.

Un evento único « Guttural Scream at the Sea », que significa « Grito gutural en el mar ». Fue organizado cerca de Ocean Beach por un residente local, Daniel Egan.

Egan dijo que él mismo sintió la necesidad de gritar fuerte. Por eso, propuso la idea de reunir a otros para liberar colectivamente las emociones reprimidas.

Entre las razones para participar mencionadas en el anuncio del evento se incluyen el aumento de los alquileres, el descontento por la inteligencia artificial, la ira y el simple hecho de sentirse más ligero después de gritar.

¿Quién gritó más fuerte?

Antes del grito colectivo, se organizó un concurso especial entre los participantes. Se evaluaron el volumen, la duración y el estilo del grito de los participantes.

En el concurso, Olivia Guglielmotto resultó ganadora. Su grito se registró a 121,9 decibelios . Este resultado está ligeramente por debajo del récord mundial de 129 decibelios .

La ganadora recibió un pequeño megáfono como premio.

Olivia enfatizó que su potente grito no estaba dedicado a ningún problema o evento específico.

« No fue por una sola cosa, fue por el mundo entero » , dijo ella.

Los organizadores destacaron que este evento inusual permitió a los participantes expresar abiertamente las emociones acumuladas en la vida cotidiana y sentirse un poco más ligeros.