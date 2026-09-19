La NASA y SpaceX acuerdan tres vuelos adicionales a la Estación Espacial Internacional

La agencia espacial estadounidense NASA y la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, han firmado un nuevo acuerdo importante para el envío de tripulaciones a la Estación Espacial Internacional (ISS). Según ixbt.com, este contrato adicional en el marco del programa Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), valorado en cerca de mil millones de dólares, asegurará la financiación de futuras expediciones espaciales. Esto es lo que informa Ixbt.com .

De acuerdo con esta modificación, SpaceX llevará a cabo tres misiones espaciales tripuladas adicionales para la NASA, denominadas Crew-15, Crew-16 y Crew-17. El presupuesto total de este contrato asciende a 946 millones de dólares, lo que eleva a 17 el número total de misiones encargadas por la NASA a SpaceX. Esta asociación garantiza el funcionamiento continuo de la estación espacial en los próximos años.

Detalles de la financiación y condiciones del contrato

El acuerdo especifica que los fondos asignados cubren no solo los vuelos en sí, sino también una amplia gama de procesos preparatorios. La suma incluye, en particular, los costes de formación de la tripulación en la Tierra, el lanzamiento del cohete, las operaciones en órbita, el regreso seguro de las tripulaciones, las labores de recuperación y la entrega de las cargas necesarias para cada expedición.

Además, la nave espacial Dragon debe servir como «bote salvavidas» de emergencia para la tripulación mientras esté acoplada a la ISS. Esta medida de seguridad adicional tiene como objetivo proteger la vida de los astronautas ante cualquier situación imprevista. La vigencia del nuevo acuerdo se ha extendido hasta 2030, y la preparación para el lanzamiento de las tres nuevas misiones está prevista para 2027 y 2028.

Historial de la asociación y perspectivas de futuro

Teniendo en cuenta este nuevo acuerdo, el valor total del contrato firmado con SpaceX en el marco del programa CCtCap ha alcanzado los 5,92 mil millones de dólares. Cabe recordar que la NASA firmó sus primeros contratos con Boeing y SpaceX en 2014. Sin embargo, gracias a sus exitosos desarrollos, SpaceX obtuvo la certificación para transportar humanos al espacio en noviembre de 2020.

Actualmente, dentro de las próximas tareas de la NASA, se está llevando a cabo la misión Crew-12. En el marco de este programa, la nave Dragon ha alcanzado la órbita con éxito junto con su tripulación y continúa cumpliendo sus tareas mientras permanece acoplada a la Estación Espacial Internacional. Estos pasos fortalecen aún más la participación de la humanidad en la exploración espacial.