Encuentran el cuerpo del piloto de 53 años desaparecido en el Gran Cañón

El cuerpo de Timothy Allen Smith, padre de tres hijos, quien desapareció junto a dos amigos durante una inundación repentina en el Gran Cañón de EE. UU., fue encontrado después de casi tres semanas.

La oficina del médico forense del condado de Coconino confirmó que los restos encontrados pertenecen a Timothy Smith, de 53 años. Fueron descubiertos el 14 de septiembre por personal del Servicio de Parques Nacionales cerca de Crystal Rapid, en el río Colorado.

Tim, quien vivía en Star Valley Ranch, Wyoming, desapareció el 29 de agosto tras una inundación repentina en las áreas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch. Estaba de viaje haciendo senderismo, pescando y acampando con sus amigos de toda la vida, John Justi y Brent Rosenkrans. Así lo informó Need To Know.

La esposa de Tim, Kerri Smith, confirmó su fallecimiento a través de Facebook, señalando que su familia mantuvo la esperanza de su regreso durante tres semanas.

“Ya no esperamos más. Tim fue encontrado hace dos días por los rescatistas del Parque Nacional del Gran Cañón. No fue el resultado que queríamos, pero sabemos que estaba haciendo lo que amaba junto a John y Brent”, dijo Kerri.

Sus dos amigos también fueron víctimas de la inundación

John Justi, un quiropráctico de 46 años, y Brent Rosenkrans, un instructor de artes marciales de 42 años, quienes ingresaron al cañón con Tim, también fallecieron.

Los tres amigos comenzaron su viaje, planeado durante meses, el 28 de agosto. Al día siguiente, alrededor de las 14:30, mientras estaban cerca de Bright Angel Creek, una inundación repentina fue provocada por fuertes lluvias.

La violenta corriente destruyó casi todos los puentes peatonales sobre el arroyo, arrastrando estructuras metálicas y diversos escombros. El sistema de tuberías de agua Transcanyon también sufrió daños graves.

En los dos días siguientes, más de 80 personas fueron rescatadas, la mayoría evacuadas en helicóptero.

El cuerpo de John fue encontrado el 30 de agosto y el de Brent el 31 de agosto. Tim fue la última persona reportada como desaparecida durante la búsqueda.

Sus restos fueron localizados a unas 10 millas río abajo del área de Phantom Ranch.

¿Qué se sabe del piloto Tim?

Tim creció en Granbury, Texas, y luego se mudó al oeste de Wyoming con su esposa Kerri y sus tres hijos. La pareja llevaba 18 años casada.

Su familia lo recuerda como un amante de la naturaleza que disfrutaba del senderismo, acampar, descubrir nuevos lugares y ayudar a los demás.

Tim trabajaba como piloto; sus seres queridos indicaron que volaba para la compañía de aviación privada NetJets.

Tras su muerte, se expresaron numerosas condolencias por parte de sus allegados y las comunidades donde vivió. Se destacó especialmente su amor por su familia y su fe religiosa.

La iglesia Emmanuel Bible Church, a la que Tim y su familia asistían en Wyoming, realizó una vigilia de oración durante el periodo de búsqueda. También se publicaron homenajes en el grupo de exalumnos de Granbury High School.

El Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. expresó sus más sinceras condolencias a las familias de Tim, John y Brent, y agradeció a los equipos de búsqueda y organizaciones asociadas que trabajaron en condiciones difíciles durante varias semanas.