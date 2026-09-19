La cámara del iPhone 18 Pro ocupa el segundo lugar en el ranking

Los expertos del prestigioso laboratorio DxOMark han probado la cámara del nuevo buque insignia de Apple, el iPhone 18 Pro. Según los resultados obtenidos, el dispositivo obtuvo 172 puntos, ocupando el segundo lugar en el ranking mundial de simulación de cámara y fotografía, situándose entre los teléfonos con cámara más avanzados del mundo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, el primer lugar lo ocupa el Huawei Pura 80 Ultra con 175 puntos. A pesar de esto, el iPhone 18 Pro logró superar a sus principales competidores como el Vivo X300 Pro y el Oppo Find X9 Ultra. El nuevo buque insignia de Apple los superó por uno y dos puntos, respectivamente.

Principales ventajas de la cámara y capacidades de fotografía nocturna

Según los resultados de las pruebas, uno de los puntos fuertes del iPhone 18 Pro es la calidad de las fotos en condiciones de poca luz. Los expertos de DxOMark calificaron las fotos nocturnas del smartphone como unas de las mejores de su clase. La cámara produce imágenes muy detalladas incluso en las condiciones más complejas, controlando eficazmente el ruido digital.

La exposición del dispositivo también recibió una alta calificación. En la mayoría de los escenarios, el smartphone muestra un contraste natural y un amplio rango dinámico. Esto permite preservar los detalles en las zonas claras y oscuras simultáneamente.

Nuevas tecnologías y calidad de video

Los expertos destacaron la nueva función de diafragma variable integrada en la cámara principal. Esta aumenta la profundidad de campo al tomar retratos grupales, asegurando que más personas permanezcan enfocadas. Además, los usuarios tienen la capacidad de controlar manualmente el diafragma.

La estabilización de video también fue altamente valorada. Según las conclusiones de DxOMark, los videos tomados mientras se está en movimiento o incluso corriendo se ven muy fluidos y naturales. El smartphone mantiene un equilibrio perfecto entre los detalles y el nivel de ruido.

¿Qué impidió alcanzar el primer lugar?

A pesar de todos los aspectos positivos, el iPhone 18 Pro perdió el primer lugar debido a algunas deficiencias. En particular, los expertos notaron pequeñas desviaciones en la reproducción del color y variaciones ocasionales en el balance de blancos, lo que puede causar que los colores varíen entre tomas consecutivas.

Además, el teleobjetivo quedó por detrás de otros buques insignia competidores al tomar fotos con zoom de larga distancia. Se espera que los nuevos modelos competidores que se presentarán próximamente mejoren aún más sus módulos de teleobjetivo, lo que intensificará la competencia en el futuro.