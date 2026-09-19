Se presentó el smartphone Clicks Communicator con teclado físico

Hoy en día, casi todos los smartphones tienen el mismo aspecto, con pantallas táctiles ocupando la mayor parte de su superficie. Sin embargo, según ixbt.com, la empresa Clicks anunció que el desarrollo de su primer smartphone Clicks Communicator, equipado con un teclado QWERTY físico, está llegando a su fin y que sus especificaciones técnicas han sido mejoradas significativamente. Previsto para su lanzamiento en diciembre, este dispositivo está dirigido a usuarios que trabajan mucho con texto y disfrutan escribiendo mensajes, recordando a los dispositivos BlackBerry clásicos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Antes del lanzamiento, los fabricantes decidieron fortalecer las capacidades principales del dispositivo basándose en las demandas de los clientes. En particular, la memoria RAM se incrementó en un 50 %, pasando de 8 GB a 12 GB. Además, la capacidad de la batería se aumentó, pasando de los 4000 mAh planeados originalmente a 4350 mAh.

Seguridad de la batería y cambios técnicos

Durante el proceso de creación del dispositivo, los ingenieros tuvieron que abandonar los planes iniciales. Originalmente se planeaba utilizar una batería de silicio-carbono, pero la empresa detectó una alta tasa de fallos durante sus pruebas. Por ello, se tomó la decisión de cambiar a baterías de iones de litio tradicionales. La nueva batería de iones de litio está diseñada para más de 800 ciclos de carga.

El smartphone funciona con Android. Al realizar el pedido, los clientes podrán elegir la distribución del teclado físico que les resulte más cómoda. En cuanto a su apariencia, el dispositivo se lanzará en tres colores principales: Smoke, Onyx y Clover. También se ofrecerán 12 opciones de diseño intercambiables para el panel trasero, incluyendo dos revestimientos que imitan el cuero.

Accesorios y servicios adicionales

También se ha preparado un ecosistema de protecciones y servicios especiales para el dispositivo. Clicks ha acordado colaborar con la marca Dbrand para lanzar accesorios:

La funda protectora MNML se presenta en tres colores y tiene un precio de 39 dólares.

Un kit de dos protectores de pantalla Prism y una herramienta de instalación precisa está valorado en 34,95 dólares.

El programa de garantía extendida Clicks Care de dos años cuesta 129,99 dólares.

La garantía Clicks Care cubre daños por caídas, contacto con líquidos, pantallas rotas, lentes de cámara, carcasa, botones y conectores. La empresa promete enviar un dispositivo nuevo en lugar de realizar reparaciones largas, aunque se requiere un pago adicional de 49 dólares por cada caso de seguro.

Además, se lanzará el servicio Clicks Mobile, que admite la tecnología eSIM, para usuarios en EE. UU. y el Reino Unido. A través de este servicio, será posible activar la comunicación móvil e Internet directamente en el dispositivo Communicator, y los usuarios conectados recibirán dos meses de servicio gratuito. También hay una ranura física separada para tarjetas nano-SIM tradicionales.

Actualmente, se están aceptando pedidos anticipados para el Clicks Communicator. Hasta el 1 de octubre, es posible pedir el smartphone por 500 dólares, después de lo cual su precio sugerido aumentará a 650 dólares. Los primeros dispositivos terminados comenzarán a entregarse a los clientes en diciembre de 2026.