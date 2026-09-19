Samsung revela las fechas de lanzamiento internacional de la actualización One UI 9.0

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Samsung revela las fechas de lanzamiento internacional de la actualización One UI 9.0

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha revelado el calendario global de su última interfaz de sistema operativo. Según ixbt.com, la compañía comenzó esta semana la distribución de la versión estable del software One UI 9.0 para los smartphones Galaxy S26 en Corea del Sur. Ahora, las fechas de lanzamiento de esta importante actualización en otros mercados internacionales han sido aclaradas. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Basándose en la información proporcionada por la división de la empresa en Tailandia, se han dado a conocer las fechas en las que esta actualización aparecerá por primera vez fuera del territorio surcoreano. Por lo general, Samsung prueba sus actualizaciones de software importantes en su mercado local antes de distribuirlas gradualmente a otros países.

Distribución global y plazos

Según los datos de Samsung Thailand, la versión One UI 9.0 para los dispositivos de la serie Galaxy S26 estará disponible en dicho país a partir del 21 de septiembre de este año. Los expertos señalan que se espera que la actualización comience a distribuirse activamente en otros mercados internacionales durante ese mismo periodo.

Asimismo, de acuerdo con los planes de expansión gradual del software, la segunda oleada está programada para el 28 de septiembre. En esta fecha, se prevé que otros modelos insignia populares de la compañía también disfruten de las funciones del último sistema operativo.

Planes para el próximo mes

Según los informes, además de las series insignia, otros modelos populares no han sido olvidados. En particular, se está preparando una versión estable de la interfaz One UI 9.0 para los propietarios del dispositivo Galaxy S23 FE.

Según la fuente, el proceso de distribución de esta importante actualización para los smartphones Galaxy S23 FE está programado para comenzar en octubre de este año. Esto demuestra que Samsung ofrece a los usuarios la posibilidad de actualizar gradualmente el software de sus dispositivos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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