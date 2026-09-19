El cristal protector del iPhone 18 Pro resulta ser más resistente que el de la competencia

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El cristal protector del iPhone 18 Pro resulta ser más resistente que el de la competencia

El conocido bloguero JerryRigEverything sometió al nuevo iPhone 18 Pro a sus tradicionales pruebas de resistencia. Según ixbt.com, se ha determinado que el cristal protector del dispositivo es mucho más resistente a las agresiones externas que el de muchos otros modelos insignia. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El proceso de prueba no comenzó directamente con las pruebas de durabilidad. Inicialmente, el bloguero filmó en detalle el funcionamiento de la apertura variable de la cámara del nuevo smartphone bajo un microscopio. Asimismo, la zona de la pantalla que oculta uno de los sensores del sistema FaceID también fue examinada de cerca con el microscopio.

Resultados de las pruebas de resistencia

La atención principal del experto se centró, como siempre, en el cristal protector de la pantalla. Por lo general, en los smartphones modernos, los arañazos comienzan a aparecer bajo la influencia de materiales con una dureza de nivel 6 en la escala de Mohs. Sin embargo, en el último dispositivo de Apple, esta regla no se aplica.

Resulta que ni siquiera los materiales con una dureza de nivel 6 en la escala de Mohs dejaron rastro alguno en la pantalla del iPhone 18 Pro. Esto significa que la capa de vidrio utilizada por los ingenieros de Apple es significativamente más dura que la de la mayoría de los productos de la competencia en el mercado.

Resistencia del chasis y conclusiones finales

Además de las pruebas de dureza, el bloguero también comprobó la resistencia del dispositivo a la flexión, como es habitual. Se destaca que el chasis del iPhone 18 Pro superó esta prueba de presión mecánica sin ningún problema y con éxito total.

Los resultados obtenidos son una noticia positiva para los usuarios para quienes la seguridad y durabilidad de la pantalla son importantes en el uso diario. Tal nivel de resistencia en el cristal del nuevo smartphone reduce considerablemente el riesgo de arañazos accidentales y prolonga la vida útil del dispositivo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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