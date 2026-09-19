A medida que se acerca la ceremonia del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol europeo, los debates entre estrellas y expertos se intensifican. El delantero del PSG, Ousmane Dembélé, sorprendió a la comunidad futbolística al declarar que su compañero, el brillante extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, es actualmente el mejor jugador del planeta. La estrella francesa Astu Foot LF+ elogió en una entrevista la fantástica actuación de Kvara la temporada pasada, afirmando que el trofeo debería ser suyo: « Para mí, Kvara es el mejor jugador del mundo. Si gana el Balón de Oro, estaría muy feliz, porque se lo merece plenamente. La temporada que hizo fue simplemente increíble. ».

Este reconocimiento no se basa solo en la camaradería, sino en hechos sólidos: la temporada pasada, Kvaratskhelia disputó 16 partidos en la Champions League, anotando 10 goles y dando 7 asistencias, lo que le valió ser nombrado oficialmente el «Mejor jugador» del torneo. Tras llegar a París en enero de 2025 procedente del Napoli, el prodigio georgiano se convirtió rápidamente en el corazón y motor del equipo de Luis Enrique.

¿Puede Kvaratskhelia superar realmente a candidatos como Vinícius, Rodri, Bellingham y Mbappé para convertirse en el primer ganador del Balón de Oro del Cáucaso, y qué impacto está teniendo su revolución parisina en el mundo del fútbol?

« 17 acciones decisivas en 16 partidos y mejor jugador de la UCL »: los récords de Kvaratskhelia

Las estadísticas únicas del extremo georgiano la temporada pasada:

El rey indiscutible de la Champions League: En 16 encuentros en la máxima competición, marcó 10 goles y dio 7 asistencias;

Mejor jugador de la UCL: Fue reconocido oficialmente por la UEFA como la estrella indiscutible de la Champions League al final de la temporada;

Un inicio parisino sin adaptación: Traspasado desde el Napoli en enero de 2025 por más de 100 millones de euros, se integró de inmediato y tomó el liderazgo del equipo;

Un dúo aterrador con Dembélé: El tándem compuesto por Dembélé en la derecha y Kvaratskhelia en la izquierda convirtió el ataque del PSG en el arma más temible del continente.

« Apoyo abierto de Dembélé »: la unidad en el vestuario

Los puntos clave detrás de la contundente declaración de la estrella francesa:

Apoyo en lugar de competencia interna: Mientras que los clubes llenos de estrellas suelen tener tensiones por el Balón de Oro, el voto de Dembélé por Kvaratskhelia demuestra un ambiente sano en el grupo;

Elección y confianza del entrenador: La libertad total otorgada a Kvara en la táctica de Luis Enrique llevó su potencial de regate y disparo a su máximo nivel;

El nuevo líder de la era post-Mbappé: Kylian Mbappé tras su partida, Kvaratskhelia llenó perfectamente el vacío en el ataque parisino.

Análisis del fútbol internacional: ¿cómo va la carrera por el Balón de Oro?

La opinión de periodistas deportivos y expertos europeos:

Ante un evento histórico: Si Kvaratskhelia gana el premio, se unirá al círculo selecto de genios que han ganado este trofeo desde la Georgia independiente y la ex Unión Soviética;

Un papel decisivo contra los grandes: Kvaratskhelia marcó goles cruciales no solo contra equipos menores, sino también contra clubes top en las fases eliminatorias de la UCL;

Una competencia feroz: Los expertos ven en él a un rival principal frente a las estrellas del Real Madrid y del Manchester City , pero su dominio en la UCL aumenta considerablemente sus posibilidades.

Esta valiente declaración de Ousmane Dembélé demuestra una vez más que Khvicha Kvaratskhelia ha alcanzado la cima de la élite mundial y se ha convertido en uno de los jugadores clave de nuestra época.

¿Crees que Khvicha Kvaratskhelia merece más el Balón de Oro este año que Vinícius, Rodri y otras estrellas, gracias a su fantástica temporada en la UCL y sus 17 acciones decisivas? ¿Puede su brillo en el PSG convertirlo en el número uno mundial en los próximos años? ¡Comparte tus análisis en los comentarios y difunde esta sensación parisina a todos los fans del fútbol!