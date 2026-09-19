Diego Simeone admite la verdad antes del derbi de Madrid: su admiración por Mourinho

La temperatura ha llegado a su punto máximo antes de uno de los choques más candentes, intensos y esperados de La Liga: el famoso derbi de Madrid. En el duelo central de la 7ª jornada, el Atlético y el Real se enfrentarán una vez más en una lucha feroz por la supremacía de la ciudad. Antes de este superduelo que comenzará el 20 de septiembre a las 19:15 (hora de Taskent), el experimentado entrenador de los «colchoneros», Diego Simeone, concedió una entrevista extensa al prestigioso medio español AS en la que reconoció abiertamente la fuerza y la superioridad táctica del rival.

El técnico argentino destacó que el Real es mucho más peligroso y vertical en la fase de transición rápida tras recuperar el balón: «El rival es mejor que nosotros en la fase de transición ofensiva, su estilo es más vertical. Cuentan con jugadores de alto nivel en su plantilla y saben muy bien cómo aprovechar estas oportunidades». Además, Simeone se refirió a la personalidad del legendario entrenador José Mourinho, quien dirige al Real, expresando su infinito respeto por él y confesando sinceramente que es un «fan» personal suyo.

¿Es esta declaración de Simeone una artimaña psicológica para despistar al rival o un reconocimiento real? ¿Podrá el «Club Real» dirigido por Mourinho desplegar su fútbol vertical en el Metropolitano, y hacia dónde inclinará este derbi la carrera por el título de La Liga?

«Fútbol vertical y riesgo de pérdida de balón»: la preocupación táctica de Simeone

Los puntos tácticos clave señalados por el entrenador del Atlético en la rueda de prensa:

Los contraataques relámpago del Real: El arma principal del club blanco: pasar de la defensa al ataque en segundos y destruir las zonas abiertas del rival;

Exigencia de disciplina en el mediocampo: Simeone dio instrucciones estrictas a su equipo para evitar pérdidas de balón innecesarias y no dejar espacios libres al rival: «No deben sentirse cómodos debido a nuestras pérdidas de balón»;

Equilibrio y orden: El Atlético se centrará en controlar el ritmo del juego, mantener la posesión y privar a las estrellas del Real de ganar velocidad;

Fecha y lugar del encuentro: 20 de septiembre, Madrid — el partido comienza a las 19:15 (hora de Taskent).

«¡Soy su fan!»: El respeto histórico entre Simeone y Mourinho

Relaciones psicológicas entre dos grandes entrenadores:

El fenómeno José Mourinho: Simeone elogió la trayectoria del entrenador del Real y no ocultó su respeto: «No quiero entrar en detalles de eventos de hace muchos años. Soy fan de Mourinho y él sabe cuánto lo valoro»;

Un nuevo aire a una vieja rivalidad: La confrontación entre ambos entrenadores es reconocida como una de las batallas más apasionadas y de genios tácticos en la historia del fútbol;

Ética internacional: El respeto mutuo entre ambos entrenadores ayuda a centrarse en la pura competición deportiva en el campo en lugar de polémicas innecesarias antes del partido.

Análisis táctico: ¿Qué dicen los expertos?

Expectativas de los comentaristas y expertos españoles:

El choque de dos filosofías: El bloque defensivo y pragmático de Simeone se enfrentará a los ataques verticales fríos y a la presión alta de Mourinho;

Importancia de las jugadas a balón parado: En derbis tan reñidos, el destino del partido suele decidirse por un córner, un tiro libre o un error defensivo;

Impacto en la tabla de posiciones: Los 3 puntos de la 7ª jornada proporcionarán al equipo ganador no solo el estatus de la ciudad, sino también una enorme ventaja psicológica en la carrera por el liderato de La Liga.

Se espera que el derbi de Madrid de la noche del 20 de septiembre se convierta en otra obra maestra de la táctica del fútbol moderno gracias a las personalidades de Diego Simeone y José Mourinho.

¿En su opinión, qué táctica prevalecerá en el derbi de Madrid del 20 de septiembre: el muro defensivo de Diego Simeone o los ataques rápidos del Real bajo el mando de José Mourinho? ¿Qué equipo espera que gane y cuál es su pronóstico para el marcador final? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este candente análisis con todos los aficionados al fútbol y sus amigos antes del derbi de Madrid!