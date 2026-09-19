Astrónomos observan por primera vez el proceso de absorción de materia por una estrella de neutrones

Por primera vez en la historia de la ciencia, los investigadores han logrado observar en detalle el movimiento de la materia que cae sobre la superficie de una estrella de neutrones, un púlsar. Según los resultados publicados en la revista Science Advances, los datos obtenidos mediante un observatorio espacial japonés mostraron que la materia llega a la estrella por varias vías y, en ocasiones, forma un disco en espiral a su alrededor. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación IXBT.com, se eligió como objeto de observación el sistema binario de rayos X GX 301-2, situado en la constelación de la Cruz del Sur a unos 9,9 mil años luz de la Tierra. Este sistema consta de un púlsar de estrella de neutrones con una gravedad extremadamente potente y una estrella masiva, cuya interacción permite estudiar importantes procesos astrofísicos.

El púlsar atrae continuamente materia de su estrella vecina. El gas capturado acelera a velocidades inmensas, se calienta a temperaturas extremas y comienza a emitir radiación intensa en el espectro de rayos X. Este proceso, llamado acreción, es la causa principal de los potentes destellos de rayos X en tales sistemas.

Un descubrimiento gracias a las nuevas tecnologías

Hasta ahora, aunque los científicos comprendían el proceso general, no habían podido observar directamente cómo se mueve la materia en las proximidades inmediatas de la estrella de neutrones. El observatorio espacial de rayos X japonés XRISM, lanzado en 2023, cambió radicalmente la situación.

La espectroscopia de rayos X de alta resolución de este moderno observatorio permitió determinar la velocidad y dirección del plasma caliente según sus características de radiación. Las observaciones mostraron que, la mayor parte del tiempo, la materia cae hacia el púlsar en forma de un flujo turbulento tranquilo dirigido casi directamente.

Sin embargo, justo antes y después del acercamiento máximo de ambos objetos, la situación cambia drásticamente. Durante estos períodos, la materia capturada comienza a girar, formando una estructura espiral temporal alrededor del púlsar, similar a un disco de acreción.

Comprender la física de las condiciones extremas

Los resultados obtenidos confirman plenamente las hipótesis teóricas de que pueden aparecer periódicamente estructuras de disco compuestas de gas capturado alrededor de un púlsar. Esto ayuda a comprender mejor la naturaleza de los potentes destellos de rayos X y la física de la acreción en condiciones de gravedad extremadamente fuerte.

Las estrellas de neutrones siguen siendo uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar la materia en condiciones de densidad inmensa, campos magnéticos potentes y gravedad imposibles de reproducir artificialmente en la Tierra.