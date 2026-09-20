Un bebé cae de un columpio en Brasil y resulta herido (video)

Se han difundido informes sobre un desafortunado incidente en Brasil, donde un bebé cayó de un columpio. El video del suceso se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según la información difundida, la madre del niño estaba distraída con su teléfono en el momento del incidente. En ese instante, el bebé cayó del columpio y sufrió una herida en la frente.

Se informa que la herida del niño requirió puntos de sutura. También se señaló que el bebé presentó convulsiones después de la caída.

Se ha comunicado que el niño recibió atención médica y que su estado de salud mejoró posteriormente.

El video que muestra este incidente fue publicado en una cuenta de Instagram relacionada con la ciudad de Natal, Brasil.