En Kazajistán, el pie de una mujer quedó atrapado en una escalera mecánica (video)

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En Kazajistán, el pie de una mujer quedó atrapado en una escalera mecánica (video)

En Kazajistán,en uno de los centros comerciales de la ciudad de Semey, el pie de una mujer quedó atrapado en una escalera mecánica. El proceso de rescate fue grabado en video. Así lo informó Tengrinews.kz .

Se informó que el 14 de septiembre se recibió una llamada al 112 sobre el incidente. El equipo de rescate de emergencia llegó al lugar de los hechos.

Utilizando equipo hidráulico especial, los rescatistas ampliaron la brecha técnica entre las escaleras mecánicas para liberar el pie de la mujer, nacida en 1990.

Posteriormente, la víctima fue entregada al personal de emergencias médicas para su revisión y atención necesaria.

No se proporcionó información adicional sobre la causa del incidente ni sobre las lesiones exactas sufridas por la mujer.

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