Nueve nuevos satélites lanzados en China mediante el cohete Kinetica-1

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Nueve nuevos satélites lanzados en China mediante el cohete Kinetica-1

La empresa china CAS Space ha realizado un nuevo lanzamiento exitoso de su cohete de combustible sólido Kinetica-1 (conocido en China como «Lijian-1»). Según Ixbt.com, la nave espacial despegó con éxito el 20 de septiembre a las 12:03, hora de Pekín, desde la plataforma comercial «Dongfeng» del cosmódromo de Jiuquan, colocando nueve satélites en la órbita prevista. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este exitoso lanzamiento demuestra el potencial del país en el sector de la astronáutica comercial y amplía las capacidades para el despliegue rápido de constelaciones orbitales. Estos dispositivos, que cumplen con los requisitos tecnológicos modernos, están destinados a diversas misiones científicas y prácticas, representando un paso importante en el desarrollo de la infraestructura científica y de telecomunicaciones.

Composición y misiones de la constelación orbital

Entre los nuevos satélites lanzados se encuentran dispositivos de teledetección terrestre, incluidos los modelos «Qinling-01» y «Qinling-02». El grupo también incluye a «Pengcheng Shoufa», diseñado para probar la integración de tecnologías de comunicación por satélite, así como a «Chaojisuan-1», un dispositivo de alta resolución capaz de procesar datos directamente en órbita.

Además, como parte del programa espacial chino, se pusieron en órbita con éxito tres satélites «Diting-01» destinados a la observación y análisis del espectro electromagnético. La lista se completa con los dispositivos «Pujiang-4» y «Yunyao Tanlujie», ampliando aún más el alcance de la investigación espacial y la vigilancia.

Capacidades técnicas del cohete Kinetica-1

El Kinetica-1 es un cohete de cuatro etapas de combustible sólido, con una longitud de 31 metros y un diámetro de cofia de 3,35 metros. Según sus especificaciones técnicas, este lanzador es capaz de colocar hasta 2 toneladas de carga útil en órbita terrestre baja y hasta 1,5 toneladas en órbita heliosíncrona.

Este vuelo marca el decimosexto lanzamiento de la familia de cohetes Kinetica-1 y el quinto éxito desde principios de año. Estas cifras demuestran la aceleración y la creciente fiabilidad de los vuelos espaciales comerciales en China.

Kinetica-1CAS SpaceEspacioChinaSatélite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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