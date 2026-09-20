«¡Es un resultado ideal!»: Hansi Flick sobre el triplete de Raphinha y los 21 puntos

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«¡Es un resultado ideal!»: Hansi Flick sobre el triplete de Raphinha y los 21 puntos

En el choque central de la 7ª jornada de La Liga, el líder, el FC Barcelona, logró una victoria contundente y merecida por 1-3 en el campo de un rival difícil, el Sevilla FC. En el magnífico estadio Ramón Sánchez Pizjuán, bajo la dirección del árbitro Juan Martínez Munuera, el partido se convirtió en el escenario del recital del líder brasileño de los catalanes, Raphinha. Tras encajar el primer gol, los azulgranas dieron la vuelta al marcador gracias a un triplete impecable de Raphinha.

Tras esta victoria, el FC Barcelona suma un pleno de 7 victorias en 7 partidos y consolida su liderato con 21 puntos. El entrenador Hansi Flick Marca compartió sus emocionantes impresiones sobre el partido y su jugador estrella en una entrevista: «¡Es un resultado ideal! Estoy muy feliz de haber ganado aquí. La actuación de Raphinha no me sorprende en absoluto».

¿Cómo ha convertido la confianza del técnico alemán al equipo en una máquina imparable? ¿Cuál es el secreto del gran estado de forma de Raphinha y cuáles son los planes de los catalanes para el próximo duelo contra el Getafe el 10 de octubre?

«Victoria ideal y recital de Raphinha»: Las declaraciones de Flick y los momentos clave

Los puntos clave de Hansi Flick tras el triunfo en Sevilla:

  • «Una prueba difícil en el Ramón Sánchez Pizjuán:» El entrenador destacó que las visitas a Sevilla siempre son complejas táctica y psicológicamente, por lo que el 1-3 es un resultado perfecto;

  • «Confianza absoluta en Raphinha:» El técnico reveló que los tres goles de su jugador no le sorprendieron, ya que el extremo brasileño demuestra ese nivel de excelencia en cada entrenamiento y partido;

  • «La continuación de la racha perfecta:» 21 puntos en siete encuentros: Flick ya ha logrado instaurar una mentalidad ganadora en el grupo catalán;

  • «La resistencia del Sevilla:» La presencia de los locales en el top 5 con 13 puntos demuestra la dureza del encuentro.

La Liga, 7ª jornada. Ficha técnica del Sevilla - FC Barcelona

Información oficial y clasificación tras el choque de Sevilla:

Competición y etapa

Partido y resultado final

Protagonista y hechos destacados

Clasificación

La Liga, 7ª jornada

Sevilla 1 : 3 FC Barcelona

Raphinha (triplete), Fofana (gol)

FC Barcelona — 21 puntos (1º) / Sevilla — 13 puntos (5º)

  • Estadio y ciudad: Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla, España);

  • Árbitro: Juan Martínez Munuera (Alicante);

  • Próximo partido en casa: El 10 de octubre, el FC Barcelona recibe al Getafe.

Análisis táctico: Los expertos sobre el tándem Flick-Raphinha

Conclusiones de los analistas y expertos del fútbol español:

  • La nueva cara de Raphinha: Desde la llegada de Flick, el brasileño no es solo un extremo veloz, sino un goleador letal en el área;

  • Respuesta a la presión del Pizjuán: A pesar de encajar primero, el Barça no se descompuso. El modelo de presión alta y ataques rápidos del alemán asfixió la defensa rival;

  • La lucha continúa: Este pleno de 21 puntos ejerce una presión enorme sobre los gigantes madrileños desde el inicio de temporada;

  • Preparación contra el Getafe: Antes del duelo del 10 de octubre, el estado físico del equipo de Flick parece óptimo.

Las audaces declaraciones de Hansi Flick y el juego fenomenal de Raphinha El FC Barcelonaha dejado claro su deseo de no ceder el título a nadie esta temporada.

¿Crees que el FC Barcelona de Hansi Flick podrá mantener su racha de victorias hasta el final de la temporada, o el partido contra el Getafe del 10 de octubre podría ser un obstáculo inesperado? ¿Consideras que los tripletes de Raphinha lo convertirán en el mejor jugador de La Liga este año? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del fútbol español con todos tus amigos aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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