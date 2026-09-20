«Todavía estamos vivos»: Bošković sobre el despertar de Bunyodkor y el plan contra Pakhtakor

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«Todavía estamos vivos»: Bošković sobre el despertar de Bunyodkor y el plan contra Pakhtakor

En el marco de la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, se vivió una verdadera demostración de voluntad y fuerza mental en el estadio JAR de la capital. El club Bunyodkor, que recibía al equipo de Bujará, miembro del top 5, regaló a sus aficionados una victoria largamente esperada y valiosa por 2:1. Este éxito marca el primer triunfo desde su regreso al mando del equipo para el especialista montenegrino Ivan Bošković que entra en la historia.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador, que no ocultó sus emociones, habló abiertamente sobre la salida del equipo de una difícil presión mental y física, la combatividad de los jóvenes de la academia frente a los adultos, el fútbol pragmático y el derbi de la capital contra Pakhtakor tras una pausa de 20 días: «¡Bunyodkor puede estar herido, pero todavía estamos vivos y lucharemos hasta el final para permanecer en la Superliga!».

Entonces, ¿cuál fue el plan táctico que desestabilizó al experimentado Bujará? ¿Los dos goles marcados en dos tiros a puerta son fruto del destino o del trabajo duro, y están las «Golondrinas» listas para detener a los «Leones», aspirantes al título?

«Carácter, segundas jugadas y espíritu ganador»: las confesiones de Ivan Bošković

Puntos clave y tesis importantes expresadas por el entrenador principal durante la rueda de prensa:

  • El plan de la primera parte funcionó: El cuerpo técnico, sabiendo que Bujará se basaba en balones largos y duelos aéreos, creó densidad en el centro del campo para recuperar los segundos balones, cumpliendo su misión con dos goles anotados durante el periodo;

  • El coraje de los jóvenes y 5 cambios: A pesar de una bajada de intensidad en la segunda parte, el ritmo se mantuvo gracias a 5 cambios tácticos; los jóvenes defensas no dejaron ninguna oportunidad a las estrellas experimentadas del rival en los duelos;

  • Energía colectiva y resultado del trabajo: Bošković explicó la alta tasa de conversión de ocasiones por el entorno alrededor del club — la energía positiva unida de los niños de la academia, la directiva y los aficionados, así como un trabajo honesto;

  • La declaración «Todavía estamos vivos»: Se subrayó firmemente que el periodo difícil del club es temporal y que la lucha por mantener su lugar en la Superliga y alejarse de la zona roja no se detendrá;

  • Preparación contra Pakhtakor: Durante la pausa FIFA de 20 días, se realizarán entrenamientos de alta intensidad con los jóvenes que regresan de las selecciones nacionales, con la promesa de luchar valientemente contra cualquier gran club, incluido Pakhtakor.

Superliga. Bajo la dirección de Ivan Bošković, los indicadores clave de Bunyodkor

Factores y plan de la victoria 2:1 sobre Bujará:

Indicadores y aspectos

Enfoque táctico contra Bujará

Plan para el próximo partido contra Pakhtakor

Resultado del partido

2 : 1 (primera victoria largamente esperada)

Derbi de Taskent en la 23ª jornada

Énfasis táctico principal

Bloquear balones largos, posesión de segundas jugadas

Presión agresiva y perturbación del juego rival

Estado de la plantilla y juventud

Superioridad de los alumnos de la academia en los duelos

90% de la plantilla regresando de diversas selecciones

Exigencia principal del entrenador

Defender inteligentemente, no solo con el balón, sino también sin él

Entrar al campo sin miedo, con coraje y disciplina

Posición alcanzada

22 puntos acumulados, ascenso al 13º puesto

Alejarse definitivamente de la zona peligrosa

Análisis táctico: Los expertos sobre el fútbol pragmático de Bošković

Conclusiones de los analistas y expertos del fútbol uzbeko sobre el partido:

  • Una nueva visión del concepto de «buen fútbol»: Como señaló Bošković, el fútbol moderno no consiste solo en controlar el balón, sino en no dejar ni espacio ni tiempo al rival, cerrar las líneas de pase y neutralizar los puntos fuertes del adversario;

  • Responsabilidad y crecimiento mental: Los jóvenes jugadores recién integrados al primer equipo aprenden a soportar la presión de la Superliga y a ganar los duelos del fútbol adulto, lo que da una fuerza extra al equipo;

  • Factor tiempo y recuperación: La pausa de 20 días llegó en el momento justo para Bunyodkor — el entrenador tiene la posibilidad de recuperar plenamente los aspectos físicos deficientes y probar innovaciones tácticas;

  • Advertencia para el derbi: Teniendo en cuenta la resistencia mostrada por los jugadores de Bošković frente a los líderes Nasaf y Lokomotiv, es seguro que se convertirán en un rival muy difícil e incómodo para Pakhtakor, aspirante al título, en el próximo partido.

El regreso de Ivan Bošković y esta victoria importante han devuelto a Bunyodkor no solo tres puntos, sino también la confianza en sí mismo y el espíritu combativo que se estaban perdiendo.

¿Cree que el joven Bunyodkor, dirigido por Ivan Bošković, es capaz de aprovechar la pausa de 20 días para quitarle puntos a Pakhtakor en la próxima jornada? ¿Cree que las «Golondrinas» podrán mantener su lugar en la Superliga al final de la temporada? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de la importante rueda de prensa del fútbol uzbeko con todos los apasionados del fútbol y sus allegados!

BunyodkorBujaráIvan BoškovićPakhtakorSuperliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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