Oppo Find X10 Pro Max presentado: el primer flagship con tres cámaras de 200 MP

Según Ixbt.com, se ha producido un nuevo estreno importante en el mercado de la tecnología móvil: tras los flagships de nueva generación de Vivo, Oppo ha presentado su smartphone más avanzado, el Find X10 Pro Max. Este dispositivo está atrayendo la atención mundial gracias a su sistema único que, por primera vez en la historia de la fotografía móvil, incluye tres cámaras de 200 megapíxeles. Se espera que este nuevo flagship cumpla con las exigencias tecnológicas más altas y lleve la fotografía móvil a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Óptica profesional Hasselblad y sensores avanzados

El triple módulo de cámara, orgullo del smartphone, fue creado en colaboración con Hasselblad . El sensor principal se basa en un gran sensor de 1/1,3 pulgadas, ofreciendo estabilización óptica de nivel CIPA 6.5 y un rango dinámico de hasta 17 EV. Además, la cámara ultra gran angular, con un tamaño de 1/1,56 pulgadas, es capaz de captar un 202 % más de luz. El tercer sensor de 200 megapíxeles está integrado en el módulo teleobjetivo, equipado con un sistema de estabilización de nivel CIPA 7.5.

La precisión del color de la óptica es controlada por el sensor Danxia de segunda generación y el sistema LUMO. Estos algoritmos ofrecen resultados perfectos al capturar fotos, tomas en vivo y videos. En los retratos, la IA está diseñada para preservar la textura natural de la piel, el cabello y el maquillaje sin un suavizado excesivo.

La cámara principal es la primera en incorporar la tecnología avanzada DeepPix, diseñada para ampliar el rango dinámico. Permite al sensor recopilar más información sobre la luz, combinando alta resolución y rango extendido en tiempo real. Este proceso es totalmente automático y no requiere activar manualmente el modo HDR.

Alto rendimiento y plataforma MediaTek

El núcleo de hardware del Oppo Find X10 Pro Max se basa en el potente procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro. El fabricante lo ha complementado con el motor Tide Engine, que distribuye las cargas de procesamiento de fotos, juegos de alta tasa de refresco y la gestión de modelos de IA local.

Además, la tecnología Frame Tracking 2.0, desarrollada junto con MediaTek, reduce la latencia de la interfaz y optimiza el consumo de energía. El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas y una cámara frontal de 50 megapíxeles de alta calidad.

Durabilidad y batería de gran capacidad

El smartphone cumple con los estándares más estrictos de protección contra agua y polvo, incluyendo IP66, IP68 e IP69. Viene con el sistema operativo Android 17 y la interfaz ColorOS 17.

Para garantizar la autonomía, se ha elegido una batería de 8000 mAh, compatible con carga por cable de 80 W y carga inalámbrica de 50 W. Gracias a su tecnología de silicio-carbono, Oppo promete que la batería mantendrá sus propiedades durante cinco años.