Kylian Mbappé revela lo cerca que estuvo de llegar al Liverpool en 2017

La estrella francesa Kylian Mbappé compartió detalles fascinantes sobre cómo pudo haber continuado su carrera en la Premier League en 2017, pero tomó una decisión diferente en el último minuto. Según The Athletic, los clubes más prestigiosos de Europa lucharon por el joven talento que brillaba en el Mónaco, y el Liverpool fue uno de los candidatos más serios. Así lo informa Goal.com informa .

El proceso de negociación del traspaso fue especialmente intenso para la familia del jugador, sobre todo en la ciudad de Liverpool y sus alrededores. El club de Merseyside hizo todo lo posible por fichar al joven delantero. En particular, el entonces entrenador del equipo, Jürgen Klopp, organizó una reunión secreta para convencer a la futura estrella de su proyecto deportivo.

Reunión secreta y negociaciones en un jet privado

Según The Athletic, Jürgen Klopp organizó un encuentro misterioso con Kylian Mbappé en un jet privado de lujo. El técnico alemán le explicó al joven delantero sus visiones tácticas y su futuro en el equipo. Este paso demuestra la seriedad con la que la directiva del club abordó este fichaje.

Sin embargo, la principal presión para unirse al club inglés provino de la madre del jugador. En las primeras etapas de las negociaciones, visitó personalmente Merseyside, recorrió la ciudad y fue al estadio. Durante la visita, sintió la atmósfera de Anfield y quedó completamente cautivada por el entorno del club.

La elección de su madre y la decisión final

Kylian Mbappé cuenta sobre las impresiones de su madre: «Ella fue al estadio, conoció a la gente. Me dijo: 'Es un club increíble, todos son muy amables, es un gran equipo familiar'. Fue a Anfield y se enamoró de él».

Según el jugador, su madre le decía constantemente que debía fichar por el Liverpool. Aunque Kylian Mbappé considera a Jürgen Klopp un entrenador excelente y destaca que tuvo una buena relación con él, finalmente eligió otro camino.

A pesar de los decididos intentos, este traspaso no se concretó y Kylian Mbappé se unió al Paris Saint-Germain. La directiva del Liverpool tuvo que reflexionar sobre la oportunidad perdida. No obstante, este episodio sigue siendo una de las páginas más secretas e interesantes de la historia de los traspasos.