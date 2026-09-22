Un bloguero de Pokémon de 12 años fallece tras luchar contra el cáncer

Avery Garcia, un niño de 12 años que reunió a una gran audiencia en redes sociales creando contenido sobre Pokémon en EE. UU., falleció tras una batalla de casi ocho años contra el cáncer.

En Internet, Avery the Poke Kid conocido bajo este nombre, falleció el viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas. Sus padres, Christian Garcia y Rebecca Rosa-Valentin, dieron la triste noticia a través de las redes sociales.

Según sus padres, Avery había sido trasladado recientemente a un centro de cuidados paliativos. Fue diagnosticado a una edad temprana con pancreatoblastoma en etapa cuatro, un tumor raro del páncreas.

La familia, residente en Everett, Washington, esperaba pasar unos meses más con su hijo. Sin embargo, el 18 de septiembre lo llevaron al hospital para un chequeo rutinario y la situación cambió mucho más rápido de lo esperado.

La familia compartió que los últimos recuerdos con Avery fueron creados en uno de sus lugares favoritos del hospital: el jardín de la azotea.

A Avery le diagnosticaron pancreatoblastoma en 2019. Para intentar salvarle la vida, se le realizó una cirugía compleja. La operación implicó la extirpación del páncreas, la vesícula biliar, el bazo, el duodeno, parte del hígado, parte del estómago y varios pies del intestino delgado.

Desde entonces, el niño requirió atención médica constante. Ya había estado en cuidados paliativos en dos ocasiones anteriores.

A pesar de ello, Avery disfrutaba enormemente de su pasión: coleccionar cartas Pokémon y hacer vídeos sobre ellas. Durante el último año, consiguió una gran audiencia gracias a sus vídeos abriendo paquetes de Pokémon y mostrando su colección.

Sumaba más de 600 000 seguidores en total entre Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.

Avery también usaba su afición para ayudar a otros niños. Llevaba cartas Pokémon a los niños hospitalizados para compartir su alegría con ellos.

A principios de septiembre, Avery cumplió otro gran sueño al alcanzar los 100 000 suscriptores en YouTube.

Sus padres destacaron que lucharon junto a su hijo durante casi ocho años y expresaron su deseo de permanecer en familia durante este difícil periodo tras su fallecimiento.

También agradecieron a los seguidores de Avery en redes sociales, afirmando que le brindaron una gran alegría y apoyo a su hijo.

La familia pidió respeto a su privacidad en estos días dolorosos. Destacaron que ser los padres de Avery fue una de las mayores alegrías y honores de sus vidas.