Los sistemas de suministro de agua de EE. UU. son blanco de hackers

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Los sistemas de suministro de agua de EE. UU. son blanco de hackers

Más de mil proveedores de servicios de agua y alcantarillado en EE. UU. se enfrentan a una grave amenaza cibernética debido a software malicioso capaz de robar las credenciales y sesiones activas de sus empleados. Según ixbt.com, un estudio realizado por la empresa de ciberseguridad SpyCloud reveló que las infraestructuras críticas son vulnerables a intrusiones relativamente sencillas. Así lo informa Techcrunch.com señala .

Los expertos destacan que, aunque los programas maliciosos tipo infostealer no son nuevos, su amplia propagación permite a los hackers acceder fácilmente a las redes sin necesidad de utilizar herramientas de AI. SpyCloud analizó una base de datos de más de 66 000 sistemas expuestos pertenecientes a casi 10 000 organizaciones registradas en la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

Según los resultados del estudio, en casi el 20 % de los proveedores examinados, concretamente 1 787 organizaciones, se detectó que los datos de los empleados fueron robados por software malicioso. Al menos 250 de ellos expusieron información que permitía el acceso directo a redes operativas y sistemas de control remoto de flujo de agua y bombas.

Cadena de suministro y vulnerabilidades únicas

Durante el análisis, se descubrió que un dispositivo en la red de un proveedor de tecnología de medición, cuyo nombre no fue revelado, también estaba infectado. A través de este dispositivo, se robaron las contraseñas de 167 empresas de servicios públicos que dependen de esta tecnología. Jason Lancaster, representante de SpyCloud, señaló que una brecha única de este tipo permitió a los delincuentes infiltrarse en cientos de organizaciones no relacionadas entre sí.

Los programas infostealer no solo roban contraseñas guardadas, sino también tokens de sesión que indican que un usuario está activo en el sistema. Esto permite a los hackers iniciar sesión como usuarios legítimos y eludir los sistemas de autenticación multifactor (MFA). Los delincuentes comercializan estos datos en plataformas especializadas.

Otras amenazas a la infraestructura y conclusiones

Este estudio se publicó tras una serie de ciberataques contra empresas de suministro de agua en EE. UU. Los círculos gubernamentales vinculan estos ataques con grupos relacionados con Irán. Sin embargo, los expertos de SpyCloud declararon no haber encontrado pruebas de que se utilizaran contraseñas robadas en los ataques vinculados a Irán.

En estos casos, el problema estaba más relacionado con vulnerabilidades como controladores físicos y contraseñas predeterminadas de fábrica. No obstante, los expertos subrayan que el robo de contraseñas sigue siendo uno de los principales factores que amenazan la seguridad de las infraestructuras críticas y que el sector del agua debe prestar atención a todos estos riesgos simultáneamente.

CiberseguridadHackersSuministroDeAguaEE. UU.SpyCloud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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