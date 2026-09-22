Lamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediática

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Lamine Yamal habla sobre las falsas noticias y la presión mediática

FC Barcelona La joven estrella del equipo, Lamine Yamal, habló abiertamente sobre cómo afronta las noticias falsas que circulan sobre su vida personal y profesional, así como la constante atención de los medios de comunicación. Según informa Goal.com, el integrante de la selección de España admitió que al principio le costaba aceptar estas reacciones negativas, pero con el tiempo ha aprendido a ignorar el ruido externo. Así lo informa Goal.com .

En la presente temporada FC Barcelona Tras mostrar un nivel impresionante, el talentoso futbolista, que ha anotado 7 goles en apenas siete partidos de La Liga, es naturalmente el centro de atención mundial. A medida que su fama crece, se ve obligado a luchar contra un flujo incesante de rumores diarios y polémicas innecesarias. Sin embargo, el talento menor de edad del club catalán está superando estos desafíos con profesionalismo.

Presión mediática y noticias falsas

En una entrevista con L'Équipe, el joven futbolista habló sobre su relación con la prensa y cómo se ha adaptado a esta situación con el paso del tiempo. Según sus palabras, en las etapas iniciales de su carrera, el flujo constante de información infundada y falsa le dolía profundamente y no podía entenderlo.

«Cuando era más joven no lo entendía, porque la mayoría de las polémicas o rumores sobre mí eran falsos. ¡Siempre me han vigilado así! Me preguntaba: "Pero si yo no he hecho eso, ¿por qué dicen eso?"», recuerda Lamine Yamal sobre el pasado.

Interés comercial y enfoque maduro

Con el tiempo, el jugador comprendió que su nombre genera por sí solo un enorme interés comercial. Se dio cuenta de que algunos representantes de los medios inventan historias simplemente con el objetivo de explotar su gran popularidad mundial.

Por eso, ahora ve este tipo de situaciones desde una perspectiva totalmente distinta. Yamal destaca que lo más importante es que su madre esté tranquila y sepa que esas noticias son falsas. Si sus seres queridos conocen la verdad, las habladurías de los demás no le preocupan en absoluto.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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