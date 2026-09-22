Un tiburón de 3,5 metros entra en un parque de Busan y sorprende a los visitantes

Corea del Suren el parque Bukhang Waterfront de la ciudad de Busan, un enorme tiburón proveniente del mar ha estado nadando en un canal artificial durante cuatro días. Aunque inicialmente se estimó en 13 pies, las inspecciones posteriores confirmaron que mide aproximadamente 11 pies y 6 pulgadas, es decir, 3,5 metros.

El 18 de septiembre a las 8:57, un ciudadano que paseaba vio una forma oscura cerca del sendero público y reportó el peligro. Tras esto, la policía marítima movilizó un equipo de rescate especializado, botes costeros y un barco patrullero.

Expertos intentaron durante seis horas devolver al tiburón al mar. Sin embargo, después de que el Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras advirtiera que forzarlo a salir en aguas poco profundas podría provocar un ataque, la operación se detuvo a las 15:15.

El tiburón fue visto nuevamente el 19 de septiembre y aún no ha abandonado el canal. Sale a la superficie aproximadamente cada 15 minutos para mostrar su aleta y vuelve a sumergirse en las profundidades.

El incidente provocó un aumento drástico en la afluencia de curiosos al parque. El sábado acudieron 8 800 personas y el domingo cerca de 10 000 para ver al tiburón. Algunos incluso viajaron desde otras ciudades para observarlo.

Por razones de seguridad, se instalaron señales de advertencia en el parque y el tiempo de observación se limitó a 30 minutos. La policía detuvo a una persona que arrojaba pollo crudo al agua para alimentar al tiburón.

Más tarde se vio un pez pequeño de unos 90 centímetros en la parte más profunda del canal. En redes sociales surgieron especulaciones de que era una cría de tiburón, pero las autoridades no lo han confirmado.

Los expertos suponen que la criatura pertenece a la especie del tiburón cobrizo o tiburón oscuro. La administración de Busan indicó que el tiburón pudo haber entrado en la zona portuaria en busca de alimento.

Actualmente, las autoridades esperan a que regrese al mar abierto aprovechando la subida del nivel del agua, sin necesidad de forzarlo.