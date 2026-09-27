Se han publicado los primeros renders del smartphone Huawei Mate 90 RS Ultimate Design

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Se han publicado los primeros renders del smartphone Huawei Mate 90 RS Ultimate Design

Las primeras imágenes del futuro buque insignia de Huawei, el modelo Mate 90 RS Ultimate Design, han sido reveladas al público. Según informa el sitio Ixbt.com, estos nuevos renders han sido creados especialmente a partir de fotos de un smartphone confidencial visto en manos de Richard Yu, director de la división de consumo de la empresa, lo que permite formarse una primera impresión sobre el aspecto del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Es bien sabido que las filtraciones de información antes del lanzamiento de smartphones insignia despiertan un gran interés entre los entusiastas de la tecnología. En particular, la serie RS Ultimate Design de la marca Huawei, que integra las tecnologías más costosas y avanzadas, siempre se ha distinguido por su diseño único. Las imágenes difundidas del nuevo modelo muestran que, en esta ocasión, los ingenieros y diseñadores han realizado cambios significativos.

Cambios radicales en el diseño y carcasa bicolor

Según la información del medio, la característica principal y más llamativa del futuro Huawei Mate 90 RS Ultimate Design es su panel trasero bicolor. Mientras que las generaciones anteriores de los dispositivos Mate RS Ultimate Design se lanzaban principalmente con carcasas de un solo tono, en este nuevo buque insignia se percibe la aplicación de un enfoque diferente.

La parte superior de la carcasa del nuevo smartphone está realizada en un tono rojo muy saturado y brillante, mientras que la parte inferior está cubierta con un tono notablemente más claro. Esta combinación de colores dota al dispositivo de un aspecto más atractivo y moderno, distinguiéndolo claramente de otros competidores de gama alta en el mercado.

Módulo de cámara y actualizaciones técnicas esperadas

Entre otros cambios estéticos, cabe destacar la forma del módulo de cámara. Según la fuente, el bloque de cámaras del dispositivo mantiene su forma octogonal. Al mismo tiempo, contiene cuatro franjas dispuestas en diagonal, lo que recuerda al diseño del modelo de 2025.

Según las previsiones de expertos y analistas, el Huawei Mate 90 RS Ultimate traerá consigo otros cambios técnicos importantes respecto a la generación anterior. En particular, se espera el regreso del panel trasero de cerámica, muy valorado por los usuarios. Asimismo, se supone que el rendimiento de la plataforma de hardware del dispositivo se ha incrementado considerablemente, lo que garantiza una alta velocidad en la ejecución de aplicaciones móviles y tareas modernas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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