El flagship Honor Magic 9 Pro Max contará con una pantalla de 10 000 nits de brillo

Honor ha anunciado oficialmente la fecha de presentación y las especificaciones técnicas clave de su próximo smartphone insignia, el Honor Magic 9 Pro Max. Según ixbt.com, este dispositivo, que será presentado al público el 28 de septiembre de este año, está generando gran interés en el mercado móvil gracias a su pantalla ultra resistente y su brillo récord. Así lo informa Ixbt.com.

Antes de la presentación, el representante de la empresa, Wang Fei, reveló los aspectos únicos de la nueva generación de tecnología de pantalla llamada Black Diamond. Según él, la pantalla está equipada con un recubrimiento innovador compuesto por 5600 capas de nitruro de silicio. Gracias a esta solución, el coeficiente de reflexión de la superficie de la pantalla se ha reducido al 1,5 %, lo que permite una lectura clara de textos e imágenes incluso bajo luz solar intensa.

Resistencia récord y capacidades de pantalla

El fabricante afirma que la pantalla del smartphone es 25 veces más resistente a caídas y 15 veces más resistente a arañazos que los modelos de la generación anterior. Aunque no se han revelado los estándares de comparación, los expertos valoran positivamente las cifras presentadas. Además, se estima que el brillo máximo de 10 000 nits anunciado para la pantalla solo funcionará en condiciones específicas y en una parte limitada del panel.

Paralelamente, el conocido insider Digital Chat Station ha filtrado la ficha técnica completa de este flagship. Según la información, el Honor Magic 9 Pro Max contará con una gran pantalla plana de 6,8 pulgadas con una resolución de 2868 x 1320 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz.

Arquitectura interna y capacidades de cámara

El hardware del dispositivo se basa en el último procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Para garantizar la autonomía, se ha instalado una enorme batería de 8800 mAh, que admite carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W.

Para los entusiastas de la fotografía, el smartphone ofrece capacidades serias. El módulo de cámara principal está equipado con un sensor de 200 MP de 1/1,28 pulgadas y una apertura de f/1,57. También incluye otra cámara periscópica de 200 MP con formato óptico de 1/1,4 pulgadas y un objetivo ultra gran angular de 50 MP con apertura f/2,0. La cámara frontal funciona con un sensor cuadrado de 55 MP.

Las funciones avanzadas incluyen un sistema de altavoces duales y la certificación IP69K de protección contra agua y polvo.