La lesión de Kylian Mbappé no es grave y estará presente en el Clásico

Los aficionados y el cuerpo técnico del Real Madrid pueden respirar tranquilos: la lesión de rodilla que sufrió la estrella del equipo, Kylian Mbappé, durante el parón internacional es menos grave de lo esperado. Según informa Goal.com, se espera que el delantero francés esté disponible para el primer Clásico de la temporada contra el FC Barcelona, poniendo fin a la preocupación en el club blanco. Así lo informa Goal.com informa. señala.

Cabe recordar que, durante el partido de la selección francesa en la Nations League, el jugador de 25 años tuvo que abandonar el campo antes de tiempo. Tras el encuentro disputado en Kocaeli, el mayor temor era una rotura grave de los ligamentos de la rodilla. Sin embargo, las pruebas médicas exhaustivas realizadas a su regreso a Madrid confirmaron que se evitó el peor escenario.

Diagnóstico médico y tiempo de recuperación

Según el parte médico oficial del Real Madrid, se ha detectado una distensión en la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Este tipo de lesión requiere habitualmente un periodo de recuperación de entre 10 y 12 días. Los médicos planean un regreso gradual para el delantero, quien ya suma 8 goles en 8 partidos desde el inicio de la temporada.

Dada la fecha de la lesión, es casi seguro que Kylian Mbappé se perderá el partido de La Liga contra el Villarreal y el duelo de Champions League fuera de casa ante la Roma. A pesar de ello, hay mucha confianza en que se recupere completamente antes del gran choque de finales de octubre.

Noticia importante antes del Clásico

El primer enfrentamiento de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid está programado para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou. Con casi un mes de margen hasta dicho encuentro y una evolución positiva en su recuperación, el cuerpo técnico no tendrá que alterar sus planes tácticos.

En el campamento de la selección francesa, la situación parecía inicialmente muy alarmante. Zinedine Zidane, quien acaba de asumir el mando del equipo nacional, se mostró muy preocupado al ver a su líder cojear poco después de marcar el gol de la victoria. Tras esto, la Federación Francesa de Fútbol permitió que el jugador no participara en los partidos contra Bélgica e Italia para regresar a España y seguir su tratamiento.

Kylian Mbappé ya sufrió problemas en la rodilla la temporada pasada. Por ello, los servicios médicos del Real Madrid están tratando su salud con extrema precaución y planean incorporarlo a los entrenamientos grupales sin prisas. Esta es la decisión más sensata para el club antes del derbi madrileño y otros compromisos importantes.