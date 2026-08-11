Vacas y toros se convirtieron en los «invitados» de un picnic (video)

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Vacas y toros se convirtieron en los «invitados» de un picnic (video)

Una familia que hacía un picnic en el pastizal de Badara, en Turquía, vivió una situación inesperada. Al percibir el olor de la comida sobre el mantel, varias vacas y toros se acercaron uno tras otro a la familia e intentaron comer los platos.

El ganado se acercó al mantel

Después de percibir el olor de la comida, los animales que pastaban libremente en el prado comenzaron a reunirse alrededor de los excursionistas.

Los miembros de la familia intentaron alejar a las vacas y los toros del mantel para proteger la comida.

El picnic se convirtió en un «juego del gato y el ratón»

Pero el ganado no quería retirarse fácilmente. Como resultado, comenzó una divertida persecución entre los miembros de la familia y los animales.

La situación:

• las vacas y los toros se acercaron al mantel;

• la familia intentó ahuyentarlos;

• los animales regresaron una y otra vez hacia la comida.

Los presentes también observaron la escena entre risas

Los intentos de los excursionistas por proteger su comida y los constantes regresos del ganado también hicieron reír a quienes descansaban en los alrededores.

Así, un día normal de descanso se convirtió en una situación inesperada y divertida.

Si unos «invitados» así llegaran a tu picnic, ¿compartirías la comida con ellos o los ahuyentarías? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte la noticia con tus seres queridos.

TurquíaBadara
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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