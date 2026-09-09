Pescador rescatado con vida tras ocho días en el océano

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Pescador rescatado con vida tras ocho días en el océano

Un pescador en México fue rescatado con vida tras permanecer ocho días a la deriva en un pequeño bote en el océano Pacífico. Héctor Márquez Martínez, conocido por sus allegados como «Chiko», desapareció tras salir a pescar desde las costas de Puerto Ángel, en el estado de Oaxaca.

Él «Josmarcito» había salido en su pequeña embarcación y se esperaba que regresara en pocas horas. Sin embargo, su ausencia preocupó gravemente a su familia, dando inicio a las labores de búsqueda.

En las labores de búsqueda participaron sus familiares, pescadores locales, voluntarios y la Secretaría de Marina de México . Héctor desapareció el 31 de agosto y fue localizado ocho días después, el domingo 6 de septiembre.

Fue avistado a 260 millas náuticas, aproximadamente 299 millas al sur de Huatulco, por la tripulación de un buque de carga. Los tripulantes lograron establecer contacto con el pescador.

La tripulación le proporcionó alimentos, agua potable y combustible, y notificó su ubicación a las autoridades. A pesar de haber sido localizado, su odisea no terminó ahí.

Se informó que, debido a problemas de comunicación, no fue posible subirlo inmediatamente al buque de carga, según informó Need To Know.

El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que las labores de rescate continuaban para poner a Héctor a salvo.

Finalmente, el 7 de septiembre se logró un resultado positivo. El buque ARM «Monte Albán» de la Secretaría de Marina llegó hasta la embarcación de Héctor y realizó la operación de rescate.

La Marina informó que el ARM «Monte Albán» localizó la pequeña embarcación, rescató al pescador sano y salvo y lo subió a bordo.

Lo más sorprendente es que, a pesar de haber pasado ocho días a la deriva, su estado era estable . Presentaba signos de deshidratación y recibió la atención médica necesaria por parte del personal de salud de la Marina.

De esta manera, Héctor Márquez Martínez, cuya familia temía por su vida, fue rescatado con vida tras ocho días de una dura prueba. Actualmente se encuentra bajo supervisión médica y su estado de salud es estable.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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