En India, habitantes destruyen un transformador tras la muerte de una vaca electrocutada

En una aldea de India, una potente descarga eléctrica procedente de un transformador mató a una vaca. En el país, la vaca es venerada como un animal sagrado y también representa una fuente esencial de sustento para muchas familias. Por ello, el incidente provocó una gran indignación entre los habitantes.

Descontentos con la negligencia de la red eléctrica, los habitantes de la aldea se reunieron en el lugar y atacaron el transformador. La multitud enfurecida dañó postes eléctricos y el transformador, dejando a toda la zona sin suministro eléctrico.

Cuando la situación se agravó, agentes de policía llegaron al lugar. Las fuerzas del orden calmaron a la multitud y tomaron el control de la situación.

Según se informó, la empresa eléctrica se comprometió a reparar el transformador dañado y a indemnizar al propietario de la vaca muerta por los daños ocasionados.