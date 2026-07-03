Mujer francesa cautiva durante 12 años finalmente rescatada

En Pakistán, Sylvie Yasmina, una ciudadana francesa de 54 años, y sus cinco hijos fueron rescatados tras 12 años de un terrible cautiverio. Se informó que la mujer fue mantenida prisionera en su hogar por su marido, sufriendo violencia física y psicológica constante.

Este terrible suceso salió a la luz después de que uno de los hijos de la mujer lograra escapar secretamente de la casa y acudiera a la policía. Basándose en la información proporcionada por el adolescente, las fuerzas del orden llevaron a cabo una redada especial.

Durante la operación rápida, Sylvie Yasmina y sus cinco hijos fueron rescatados a salvo. El hombre que los había privado de su libertad durante años fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia.

Actualmente, la mujer víctima y sus hijos se encuentran bajo protección estatal. Se informó que están recibiendo la asistencia médica y psicológica necesaria.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso.