Ataque inesperado: un pulpo se pega a la cara de un pescador

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Ataque inesperado: un pulpo se pega a la cara de un pescador

Cerca de la ciudad de Progreso, México, un hombre que salió a pescar se encontró inesperadamente en una situación extraña y bastante incómoda. Un pulpo atacó al pescador de repente, pegándose a su cara y sujetando su cabeza con fuerza con sus tentáculos.

El pescador intentó separar a la criatura de su rostro tirando de ella con las manos. Sin embargo, el pulpo no se soltó fácilmente. Cada uno de sus movimientos hacía que la situación pareciera aún más cómica y tensa.

Lo más curioso es que el compañero del pescador, en lugar de ayudarlo, grabó el incidente con su teléfono mientras seguía riéndose. A medida que el pescador se esforzaba más por deshacerse del pulpo, las risas de su compañero se intensificaban.

Tras unos segundos de lucha, el pescador finalmente logró despegar al pulpo de su cara. Luego, lo arrojó a la cubierta del barco. En su rostro se reflejaba tanto la risa por la situación como el nerviosismo.

Un hombre en un barco sostiene un pulpo blanco fuera del agua.

El extraño suceso ocurrió durante una excursión de pesca cerca de Progreso, México. Según Need To Know, el video que muestra estos momentos se difundió en las redes sociales a principios de esta semana.

No se ha informado que el pescador haya sufrido heridas graves a consecuencia del incidente.

Sin embargo, algunos usuarios que vieron el video criticaron las acciones del compañero del pescador. Uno de ellos señaló que, en una situación así, el compañero debería haber ayudado primero. En su opinión, si el pescador hubiera perdido el conocimiento y caído al mar, su compañero podría no haber llegado a rescatarlo a tiempo.

De esta manera, una simple excursión de pesca se convirtió en un evento memorable debido al inesperado “ataque” de un pulpo.

MéxicoProgresoExcursión de pescaAtaque de pulpoVideo viral
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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