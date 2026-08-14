Un pulpo se pegó al rostro de un pescador

Un hecho insólito ocurrido en Puerto Princesa, Filipinas, causó un gran revuelo en las redes sociales. El pescador Clarence Jay Tamula tuvo que luchar inesperadamente contra un pulpo recién capturado.

Durante el incidente, el pulpo se pegó de repente al rostro del pescador y llegó a quedar firmemente sujeto a su boca. Debido a sus potentes ventosas, cuanto más intentaba Tamula separarlo de su cara, más peligrosa se volvía la situación.

En el video difundido, se ve al pescador tirando de los tentáculos del pulpo uno por uno para intentar liberarse. Sin embargo, cada intento de separarlo producía el efecto contrario y las ventosas se adherían con más fuerza.

En los momentos más tensos, el pulpo bloqueó la boca del pescador. Así, una simple jornada de pesca se convirtió en un auténtico combate en cuestión de segundos.

Tras una lucha de casi un minuto, Tamula logró aflojar las ventosas del pulpo con ayuda de un pequeño objeto. Finalmente, consiguió separar al animal de su rostro y salir del incidente sin lesiones graves.

Este caso no solo sorprendió a los usuarios de internet, sino que también demostró lo importantes que son la precaución y la seguridad al manipular animales marinos.