La cámara del smartphone Oppo Find X10 Pro Max ha sido probada

Un nuevo buque insignia, que pretende revolucionar el mercado móvil mundial, ha sido probado en la práctica: es el primer smartphone con tres cámaras de 200 MP. Según ixbt.com, el reconocido recurso ITHome publicó las primeras fotos reales del Oppo Find X10 Pro Max, atrayendo la atención del público. Este dispositivo se considera actualmente uno de los principales candidatos al título de mejor teléfono con cámara del mundo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas y módulos de la cámara

La cámara principal del smartphone está equipada con un sensor grande de 1/1,3 pulgadas y una lente con apertura F/1,5, con un sistema de estabilización de nivel CIPA 6.5. El dispositivo también utiliza la nueva tecnología DeepPix, que proporciona un rango dinámico de hasta 17 EV. El teleobjetivo periscópico cuenta con un sensor de 1/1,56 pulgadas, apertura F/2,1 y una distancia focal equivalente de 70 mm, con estabilización de nivel CIPA 7.5.

Como tercer módulo de 200 MP se ha elegido una cámara gran angular con un tamaño de 1/1,56 pulgadas. Con una apertura F/2,2, esta cámara ofrece un ángulo de visión amplio de hasta 124 grados. Completando el trío, el sensor de color Danxia de segunda generación sirve para transmitir fotos y vídeos de forma más natural, con una sensibilidad a la luz aumentada en un 43 %.

Capacidades de zoom y accesorio Hasselblad

La principal ventaja de los tres sensores de 200 MP se hace evidente durante el proceso de zoom. Gracias al modo especial Hasselblad Ultra Clear, el smartphone conserva muy bien los detalles pequeños, especialmente al usar el teleobjetivo. En modo estándar, el Find X10 Pro Max ofrece un zoom de hasta 120x y, según los resultados de las pruebas, se mantiene una alta resolución en 6x y 10x.

Además, los ingenieros de Oppo han preparado un teleconvertidor Hasselblad especial para este modelo. Este accesorio, que se conecta mediante una funda y un adaptador especiales, funciona únicamente con el teleobjetivo de 200 MP. Con su ayuda, el smartphone ofrece un zoom óptico de 10x y un zoom de 20x sin pérdida de calidad, mientras que el zoom digital máximo alcanza hasta 200x.