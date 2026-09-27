Presentada la función de fotografía profesional en los smartphones Xiaomi 18 Pro

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Presentada la función de fotografía profesional en los smartphones Xiaomi 18 Pro

El gerente de producto de la división de cámaras de Xiaomi detalló las capacidades de la función «Legendar moment» introducida en la nueva serie Xiaomi 18 Pro. Según informa ixbt.com, esta nueva tecnología se basa en un modelo de procesamiento de imágenes unificado entrenado con millones de fotos, acercando las capacidades de la fotografía móvil a las de las cámaras profesionales. Esto es lo que informa Ixbt.com informa que.

La nueva función optimiza automáticamente las tomas para diversos escenarios, garantizando una profundidad y un efecto bokeh lo más cercanos posible a las leyes ópticas naturales. Los algoritmos avanzados basados en grandes modelos juegan un papel crucial en esto.

Óptica avanzada y tecnologías en la nube

Una de las principales ventajas de la tecnología presentada es que los datos de imagen originales pueden subirse a servicios en la nube sin pérdida de calidad, donde se perfeccionan automáticamente. Esto permite a los usuarios comunes obtener rápidamente fotos de nivel profesional.

La gama Xiaomi 18 Pro también destaca por ser la primera en contar con un sistema de procesamiento de imágenes dual de 200 MP en colaboración con Leica. Ambos smartphones incorporan un nuevo módulo de 200 MP con un gran sensor de 1/1,56 pulgadas y una construcción periscópica.

Capacidades y potencial del teleobjetivo

El nuevo módulo del dispositivo tiene una distancia focal equivalente de 75 mm, proporcionando un zoom óptico de 3,2x. Además, la posibilidad de realizar un zoom de 12,8x sin pérdida de calidad ofrece una gran comodidad a los usuarios.

Las innovaciones tecnológicas incluyen también un sistema de enfoque flotante de dos lentes. Este sistema permite realizar fotografía macro a una distancia de hasta 12 cm utilizando el teleobjetivo.

La empresa destaca que este conjunto de funciones eleva los estándares de creación de fotos profesionales en dispositivos móviles a un nivel completamente nuevo. Se espera que estas actualizaciones sean un verdadero avance tecnológico, especialmente para los fotógrafos de retratos y macro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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