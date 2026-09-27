Las ventas de los flagships Oppo Find X10 son inferiores a lo esperado

·4·Tecnología
Las ventas de los flagships Oppo Find X10 son inferiores a lo esperado

En un contexto de aumento generalizado de los precios de los smartphones, los nuevos dispositivos registraron resultados inferiores a los previstos en su primer día en el mercado. Según informa el portal ixbt.com, el volumen de ventas de la última serie de flagships de Oppo, el Oppo Find X10, está significativamente por detrás de las cifras de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos, en su primer día de venta, la nueva gama de smartphones alcanzó solo el 40 % de los resultados obtenidos por la serie de flagships del año pasado. Los expertos atribuyen esto al reciente incremento en los precios de los dispositivos móviles de gama alta y a la actitud cautelosa de los compradores.

Gama de modelos y política de precios

Esta serie incluye tres modelos principales: el Oppo Find X10E básico, el Oppo Find X10 estándar y el Oppo Find X10 Pro Max con capacidades avanzadas. Los precios iniciales de estos dispositivos son de 4999, 5499 y 6799 yuanes, respectivamente.

A pesar del elevado coste de los dispositivos, se observa que las versiones técnicamente más potentes tienen una mayor demanda entre los compradores. En particular, los consumidores están prefiriendo las versiones con mayor capacidad de RAM.

Preferencias de los consumidores en cuanto a memoria

Según las estadísticas, las versiones con 16 GB de RAM dominan claramente el volumen total de ventas. Estas modificaciones representan más del 60 % de las ventas totales de la serie Oppo Find X10.

Si se excluye de las estadísticas el modelo más básico, el Oppo Find X10E, la cuota correspondiente a los 16 GB de RAM aumenta aún más, superando el 80 %. Esto demuestra que los usuarios prestan cada vez más atención a la velocidad y a la capacidad de reserva de sus dispositivos.

OppoOppo Find X10SmartphonesGadgetsTecnologías
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Oppo Find X10 incorporará una avanzada tecnología de pantallaOppo Find X10 incorporará una avanzada tecnología de pantalla18 agosto 14:58El Oppo A7 Pro Max llega al mercado internacionalEl Oppo A7 Pro Max llega al mercado internacional22 septiembre 02:57El fin de la era de los smartphones baratos y la subida de precios previstaEl fin de la era de los smartphones baratos y la subida de precios prevista25 septiembre 23:00Se revelan las características de la cámara y la pantalla del flagship iQOO 16Se revelan las características de la cámara y la pantalla del flagship iQOO 1625 septiembre 20:20El brillo de la pantalla del Xiaomi 18 Pro es menor que el de su predecesorEl brillo de la pantalla del Xiaomi 18 Pro es menor que el de su predecesor25 septiembre 15:26Comparativa de privacidad de pantalla: Xiaomi 18 Pro vs Galaxy S26 UltraComparativa de privacidad de pantalla: Xiaomi 18 Pro vs Galaxy S26 Ultra24 septiembre 16:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra