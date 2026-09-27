Las ventas de los flagships Oppo Find X10 son inferiores a lo esperado

En un contexto de aumento generalizado de los precios de los smartphones, los nuevos dispositivos registraron resultados inferiores a los previstos en su primer día en el mercado. Según informa el portal ixbt.com, el volumen de ventas de la última serie de flagships de Oppo, el Oppo Find X10, está significativamente por detrás de las cifras de la generación anterior. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos, en su primer día de venta, la nueva gama de smartphones alcanzó solo el 40 % de los resultados obtenidos por la serie de flagships del año pasado. Los expertos atribuyen esto al reciente incremento en los precios de los dispositivos móviles de gama alta y a la actitud cautelosa de los compradores.

Gama de modelos y política de precios

Esta serie incluye tres modelos principales: el Oppo Find X10E básico, el Oppo Find X10 estándar y el Oppo Find X10 Pro Max con capacidades avanzadas. Los precios iniciales de estos dispositivos son de 4999, 5499 y 6799 yuanes, respectivamente.

A pesar del elevado coste de los dispositivos, se observa que las versiones técnicamente más potentes tienen una mayor demanda entre los compradores. En particular, los consumidores están prefiriendo las versiones con mayor capacidad de RAM.

Preferencias de los consumidores en cuanto a memoria

Según las estadísticas, las versiones con 16 GB de RAM dominan claramente el volumen total de ventas. Estas modificaciones representan más del 60 % de las ventas totales de la serie Oppo Find X10.

Si se excluye de las estadísticas el modelo más básico, el Oppo Find X10E, la cuota correspondiente a los 16 GB de RAM aumenta aún más, superando el 80 %. Esto demuestra que los usuarios prestan cada vez más atención a la velocidad y a la capacidad de reserva de sus dispositivos.