Las negociaciones sobre la Unión Europeala adhesión de Ucrania han encontrado un nuevo obstáculo. Hungría se negó inesperadamente a apoyar el proceso de apertura de los grupos segundo y tercero de las negociaciones. Así lo informó la publicación ucraniana «Evropeyskaya pravda», citando sus fuentes dentro de la Unión Europea.

Zamin.uz presenta los debates ocurridos durante la reunión del grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea y las razones detrás de esta decisión de Budapest.

Negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE: El destino de los grupos

Se informa que esta drástica decisión se tomó el 17 de julio durante una reunión del grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre ampliación (COELA). Las áreas de negociación y su estado actual se reflejan en la siguiente tabla:

Número y área del grupo Estado actual y posición de Hungría Grupo 1: «Fundamentos» Abierto oficialmente el 15 de junio por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Grupo 2: Mercado interior La apertura no fue apoyada por Hungría el 17 de julio. Grupo 3: Competitividad y crecimiento económico inclusivo Hungría rechazó la apertura para Ucrania, pero apoyó el envío de una solicitud para Moldavia. Grupo 6: Relaciones exteriores Las negociaciones comenzaron oficialmente para ambos países el 14 de julio.

Desacuerdo en la reunión: Intento de separar a Ucrania y Moldavia

De hecho, los miembros del grupo de trabajo planeaban enviar una carta solicitando a Ucrania y Moldavia que presentaran sus posiciones oficiales de negociación sobre estos dos grupos. Sin embargo, Hungría se opuso a Ucrania, apoyando inesperadamente el envío de una solicitud solo para Moldavia respecto al tercer grupo.

Según las fuentes de la publicación, varios otros Estados miembros de la UE rechazaron firmemente la propuesta de considerar a Ucrania y Moldavia por separado en el proceso de negociación. Como resultado, no se tomó una decisión final sobre este asunto.

Este tema será discutido nuevamente en la próxima reunión del COELA el 22 de julio. Esta es la última reunión antes del receso de verano de la UE, tras lo cual las actividades del grupo de trabajo se suspenderán hasta el 1 de septiembre.

¡Cómo explica Hungría su posición?

Aunque el proceso de adhesión de Ucrania a la UE comenzó oficialmente en junio de 2024 en Luxemburgo, las negociaciones prácticas se habían estancado hasta junio de 2026 debido a la oposición húngara. A finales de junio, Hungría también fue el único país que impidió el envío de una solicitud conjunta de apoyo a la adhesión al Consejo Europeo y a la Comisión Europea.

El primer ministro húngaro, Peter Madyar, explicó esta firme posición del país de la siguiente manera:

«Abrir los seis grupos de negociación para Ucrania al mismo tiempo no es la decisión correcta. Tal paso podría enviar una señal política equivocada a los países de los Balcanes Occidentales, como Serbia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte, que llevan muchos años trabajando para unirse a la Unión Europea.»

Ahora, el tiempo dirá si los próximos pasos prácticos de Kiev hacia la UE continuarán en otoño o si se encontrará una solución en la última reunión antes del receso de verano.