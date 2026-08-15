«Haré del estrecho de Ormuz territorio estadounidense»: Trump revela su plan que ha hecho temblar al mundo

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«Haré del estrecho de Ormuz territorio estadounidense»: Trump revela su plan que ha hecho temblar al mundo

El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo una declaración sin precedentes sobre el estrecho de Ormuz, un nudo clave de la seguridad energética mundial. El jefe de la Casa Blanca, durante un discurso en una academia de policía del estado de Nueva York, anunció que, tras una victoria definitiva sobre Irán, tiene la intención de convertir el estrecho de Ormuz en «territorio estadounidense» .

Trump destacó que esta vía marítima estratégica se encuentra actualmente bajo el control total de la Marina estadounidense y que el bloqueo de los puertos iraníes funciona como un «muro de acero»:

«Después de que Irán sea derrotado por completo, pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En realidad, la situación ya es así: hemos establecido un bloqueo y ningún barco puede pasar sin nuestro permiso».

Al mismo tiempo, el presidente no ofreció explicaciones precisas sobre los mecanismos jurídicos internacionales de esta decisión ni sobre cómo se aplicaría en la práctica.

La respuesta de Teherán: «Ormuz era de Irán y seguirá siéndolo»

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores Qasem Gharibabadi rechazó tajantemente las afirmaciones de Trump. El diplomático recordó que el control del estrecho corresponde únicamente a Teherán y afirmó que no cederán ante la presión de Washington:

«El estrecho de Ormuz no puede ser conquistado ni con publicaciones en redes sociales, ni con portaaviones, ni con discursos electorales. Ormuz fue de Irán, es de Irán y seguirá siendo de Irán. El estrecho solo se abrirá o cerrará por orden de Irán».

Tensión en los mercados mundiales: suben los precios del petróleo y la gasolina

Las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte del petróleo y el gas licuado que se transportan por mar en todo el mundo, han aumentado la preocupación en los mercados globales:

  • Precio del petróleo: El precio del crudo Brent se acerca a los 90 dólares por barril;

  • Mercado interno de Estados Unidos: El precio de la gasolina alcanzó los 4 dólares por galón. Trump interpretó este encarecimiento como el «precio que hay que pagar para impedir que Irán obtenga armas nucleares» y pidió a los ciudadanos que aceptaran correctamente la situación.

Preocupación de los expertos: ¿una presencia militar prolongada?

CNN y analistas militares internacionales señalan que declarar el estrecho territorio estadounidense exigiría desplegar en la región un enorme contingente militar por tiempo indefinido. Esto podría contradecir las promesas iniciales de Trump de que la guerra con Irán sería «corta y rápida».

Además, en el contexto de las declaraciones previas de Trump sobre Groenlandia, la toma del control del canal de Panamá y la conversión de Venezuela en el «estado número 51», los expertos también consideran el tema de Ormuz un poderoso instrumento de presión geopolítica que la Casa Blanca utiliza para obligar a Irán a hacer las máximas concesiones en las negociaciones.

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Donald TrumpIránEstrecho de OrmuzCasa BlancaArmada de los Estados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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