Gran confrontación en el estrecho de Ormuz: el tráfico marítimo cae a niveles récord

El tráfico de buques comerciales en el estrecho de Ormuz, considerado la arteria principal del comercio mundial de petróleo, ha disminuido drásticamente hasta alcanzar su nivel más bajo desde mayo. Según la agencia Reuters, basándose en datos de sistemas de seguimiento de buques, el flujo de petroleros y cargueros que atraviesan este estrecho estratégico disminuye día a día. Esta situación crítica, surgida tras los ataques directos a petroleros y los bombardeos militares entre Estados Unidos e Irán, ha provocado una nueva ola de preocupación en el suministro mundial de combustible y el mercado energético.

Caída récord del tráfico: solo 10 barcos al día

Los servicios de vigilancia marítima han publicado cifras que indican un alto nivel de riesgo:

El nivel más bajo desde mayo: Según datos de Kpler, en los últimos 10 días, un promedio de solo 10 buques de carga han transitado diariamente por el estrecho de Ormuz;

Dinámica de caída brusca: Mientras que el viernes pasaron 15 buques de carga y el sábado 13, para el domingo esta cifra se redujo a solo 10;

La confesión de un representante de la Casa Blanca: El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, confirmó oficialmente que el volumen de transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz ha disminuido significativamente en comparación con los niveles previos a los ataques estadounidenses contra Irán.

Intercambio de ataques en el mar: caza de petroleros y ataque a un portaaviones

El uso directo de la fuerza entre las partes en la región ha tomado la forma de un conflicto abierto:

Ataque de las fuerzas estadounidenses: El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) anunció el sábado que el ejército estadounidense atacó tres petroleros iraníes cerca de la isla de Jarg, en la zona de Jask y en el golfo de Omán;

Represalias de Teherán: En respuesta, las fuerzas armadas de Irán atacaron tres petroleros vinculados a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz;

Ataque balístico a un portaaviones: Según Reuters, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó que atacó un portaaviones y un destructor de la Marina de EE. UU. con misiles balísticos.

El fracaso del memorando y el «gran aislamiento» de Trump

Meses de esfuerzos diplomáticos han vuelto a un callejón sin salida:

Esperanza a corto plazo: A mediados de junio, Washington y Teherán habían firmado un memorando destinado a desarrollar un acuerdo de paz;

La caducidad del acuerdo: Apenas tres semanas después, Washington acusó a Irán de disparar contra buques comerciales y comenzó una nueva serie de ataques militares entre las partes;

El anuncio de Trump y la reacción de Irán: El 20 de agosto, el presidente de EE. UU. Donald Trump anunció el inicio de una operación económica de escala sin precedentes y un aislamiento total contra Irán. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó esta declaración de Trump como una admisión de la derrota de Estados Unidos en el conflicto.

¿Cree usted que esta tensa confrontación en el estrecho de Ormuz provocará un aumento repentino de los precios en el mercado mundial del petróleo y una nueva crisis energética global en los próximos días? ¿Qué mecanismos diplomáticos podrían funcionar para evitar que los enfrentamientos entre EE. UU. e Irán se conviertan en una guerra a gran escala? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!