Erdoğan relata su recuerdo más íntimo y conmovedor sobre su madre

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, considerado uno de los líderes más poderosos y decididos de la política mundial, conmovió al público con sus sinceras confesiones sobre el respeto infinito, el deber filial y la nostalgia que siente por su madre. Revelando el corazón de un hijo amoroso que, más allá de la gran política y las decisiones globales, siempre ha puesto la bendición de su madre por encima de cualquier estatus mundano, Erdoğan recordó los momentos más conmovedores y llenos de lágrimas relacionados con su difunta madre, Tenzile Erdoğan.

«Cada vez que tenía la oportunidad, besaba sus pies»: El recuerdo conmovedor del Presidente

Los recuerdos del líder turco sobre el amor familiar y el respeto a los padres fueron expresados con gran sinceridad:

La costumbre de inclinarse ante los pies de una madre: «¡Cada vez que tenía la oportunidad, besaba los pies de mi madre!», recuerda Erdoğan, evocando un hábito sagrado de su infancia y juventud;

La modestia y timidez de una madre: «Cuando mi madre retiraba sus pies, yo la miraba y le decía: “¡Madre, no haga eso! ¿Acaso el Mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones sean con él, no dijo: El Paraíso está bajo los pies de las madres!”»;

Lágrimas y serenidad divina: «¡Mi madre lloraba entonces! ¡Y yo sentía el aroma del verdadero Paraíso bajo los pies de mi madre!», declaró el jefe de Estado, expresando la nostalgia por aquellos momentos invaluables vividos con ella.

La oración de una madre, pilar de las grandes victorias: El papel de Tenzile Hanım

La educación recibida de su madre y sus oraciones constantes fueron decisivas en la formación de la personalidad de Erdoğan:

El mayor apoyo en la vida: Tenzile Erdoğan, quien falleció en 2011, fue la consejera más cercana y quien oraba por su hijo en cada paso político, durante los periodos de prueba y las difíciles luchas políticas;

Un deber superior a cualquier cargo: El hecho de que un hombre, líder de millones de personas, se arrodille ante su madre como un hijo humilde se convirtió en un ejemplo brillante de la importancia del estatus de los padres en el mundo oriental e islámico;

La vida es efímera y la virtud de la gratitud: Estos recuerdos del Presidente nos recuerdan a todos, en este mundo moderno y acelerado, lo crucial que es valorar a nuestros padres mientras viven, ganar su corazón y buscar el Paraíso bajo sus pies.

¿Cómo valora este amor infinito y la humildad de Recep Tayyip Erdoğan hacia su madre? Hoy, mientras nuestros padres aún viven, ¿logramos obtener plenamente su bendición y sus oraciones? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios!