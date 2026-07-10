«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en Bielorrusia

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«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en Bielorrusia

Durante las negociaciones de alto nivel en Minsk, el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko invitó a los ciudadanos uzbekos, especialmente a las familias, a trasladarse a Bielorrusia para vivir y trabajar. Debido a la gran demanda de mano de obra en el país, se promete crear todas las condiciones sociales necesarias para los recién llegados. Zamin.uz presenta los detalles de esta declaración.

«Queremos que los uzbekos vivan aquí»

Aleksandr Lukashenko destacó que Bielorrusia tiene hoy una gran necesidad de trabajadores dedicados y personal cualificado. Por ello, instó a los uzbekos no solo a trabajar temporalmente, sino a mudarse con sus familias para establecer una vida permanente en el país. Se garantiza el acceso a vivienda, educación y servicios médicos para quienes decidan trasladarse.

De la declaración de Aleksandr Lukashenko: «Queremos que los uzbekos vengan a Bielorrusia con sus familias y vivan aquí. Si es necesario, también recibirán apoyo en salud y educación. Aquí hay oportunidades para trabajar y desarrollarse».

La cuestión del agua y la tierra: ¿Cómo se armonizan los intereses de ambos países?

En su discurso, el líder bielorruso comparó los recursos naturales de ambos países y abordó aspectos inesperados:

  • La situación en Uzbekistán: Actualmente, el tema de los recursos hídricos y la tierra se está volviendo muy urgente para Uzbekistán.

  • Oportunidades en Bielorrusia: Bielorrusia cuenta con recursos hídricos y de tierras mucho más amplios, lo que sirve para armonizar los intereses de ambos países.

  • El factor de confianza: El respeto histórico y la confianza entre ambos pueblos pueden servir como base sólida para llevar la migración laboral y la cooperación económica a un nuevo nivel.

Invitación en el marco de una visita oficial

Estas declaraciones se realizaron durante la visita oficial del presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev a Bielorrusia los días 8 y 9 de julio. Al finalizar las negociaciones, los líderes de ambos países firmaron la Declaración sobre el establecimiento de relaciones de asociación estratégica e intercambiaron varios documentos bilaterales importantes.

Aleksandr LukashenkoБеларусьЎзбекистонMinskZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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