Se anuncian los nuevos precios del iPhone 18 Pro y Pro Max

·12·Tecnología
Se anuncian los nuevos precios del iPhone 18 Pro y Pro Max

El 29 de septiembre se dieron a conocer los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se venden en versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM, con diferentes capacidades de almacenamiento y colores.

Versiones eSIM+eSIM:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 899 dólares
• Silver — 1 959 dólares
• Glacier — 1 959 dólares
• Burgundy — 1 969 dólares

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 dólares
• Silver — 2 179 dólares
• Glacier — 2 199 dólares
• Burgundy — 2 249 dólares

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dólares.

Versiones SIM+eSIM:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1 999 dólares
• Black — 2 029 dólares
• Silver — 2 029 dólares
• Burgundy — 2 059 dólares

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dólares.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dólares.

Cabe señalar que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartphone
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se conoce el precio del iPhone 18: ¡los nuevos modelos Pro serán más caros!Se conoce el precio del iPhone 18: ¡los nuevos modelos Pro serán más caros!13 septiembre 01:41Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en UzbekistánLos precios del iPhone 18 cambian de nuevo en UzbekistánAyer 13:53Algunos propietarios de iPhone 18 Pro Max en EE. UU. se quedan sin conexiónAlgunos propietarios de iPhone 18 Pro Max en EE. UU. se quedan sin conexión26 septiembre 14:52Estructura interna del iPhone 18 Pro Max: almohadilla de cobre y cámara giganteEstructura interna del iPhone 18 Pro Max: almohadilla de cobre y cámara gigante20 septiembre 22:53Se introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro MaxSe introduce un modo especial para la batería del iPhone 18 Pro Max19 septiembre 20:28El iPhone 18 Pro Max resulta ser más frío que los flagships Android en las pruebasEl iPhone 18 Pro Max resulta ser más frío que los flagships Android en las pruebas18 septiembre 13:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27